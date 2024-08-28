Verstappen: "Alonso doğru şartlarda sekiz kez şampiyon olabilirdi"

Son F1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Fernando Alonso'yu F1 tarihinin en iyi beş pilotu arasında gösterdi.

Mundo Deportivo'ya konuşan Hollandalı pilot, iki kez F1 şampiyonu Fernando Alonso'ya neden bu kadar hayran olduğunu şöyle açıkladı: “Eğer kariyerinde biraz daha şanslı olsaydı, doğru zamanda doğru kararları verseydi, eminim sekiz kez şampiyon olabilirdi."

"Fakat önemli olan şampiyonluklar değil. Yani bu sadece şampiyonluklarla ilgili değil, tüm sporlar için durum aynı."

"Altı Şampiyonlar Ligi ya da birkaç kez Dünya Kupası kazanan bir takım en iyisi midir? Tabii ki değildir. Bu bir takım çalışması ve bir dizi faktörün bir araya gelmesini gerektiriyor."

"Bu yüzden Alonso'nun kesinlikle tarihteki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum çünkü yarıştığı her yerde her zaman çok hızlı oldu."

"Yarışları kazanmak için doğru araca ihtiyacınız var ve ne yazık ki o her zaman buna sahip olamadı."

"Fernando bir savaşçı. Aynı zamanda çok yönlü bir sürücü; pek çok aracı sürdüğünü biliyoruz."

"Formula 1, ralli, dayanıklılık yarışları ve diğer pek çok seride çok iyiydi."

"Bana göre bu, pek çok sürücünün yapamayacağı bir şey."