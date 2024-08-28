Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Verstappen: "Alonso doğru şartlarda sekiz kez şampiyon olabilirdi"

Red Bull pilotu Max Verstappen'e göre Fernando Alonso, doğru şartlar olmadığı için daha fazla şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son F1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Fernando Alonso'yu F1 tarihinin en iyi beş pilotu arasında gösterdi.

Mundo Deportivo'ya konuşan Hollandalı pilot, iki kez F1 şampiyonu Fernando Alonso'ya neden bu kadar hayran olduğunu şöyle açıkladı: “Eğer kariyerinde biraz daha şanslı olsaydı, doğru zamanda doğru kararları verseydi, eminim sekiz kez şampiyon olabilirdi."

"Fakat önemli olan şampiyonluklar değil. Yani bu sadece şampiyonluklarla ilgili değil, tüm sporlar için durum aynı."

"Altı Şampiyonlar Ligi ya da birkaç kez Dünya Kupası kazanan bir takım en iyisi midir? Tabii ki değildir. Bu bir takım çalışması ve bir dizi faktörün bir araya gelmesini gerektiriyor."

"Bu yüzden Alonso'nun kesinlikle tarihteki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum çünkü yarıştığı her yerde her zaman çok hızlı oldu."

"Yarışları kazanmak için doğru araca ihtiyacınız var ve ne yazık ki o her zaman buna sahip olamadı."

"Fernando bir savaşçı. Aynı zamanda çok yönlü bir sürücü; pek çok aracı sürdüğünü biliyoruz."

"Formula 1, ralli, dayanıklılık yarışları ve diğer pek çok seride çok iyiydi."

"Bana göre bu, pek çok sürücünün yapamayacağı bir şey."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, waves to fans during qualifying

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, waves to fans during qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari, Monza güncellemesini doğruladı
Sonraki haber Mercedes: "Antonelli'nin çok parlak bir geleceği olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Formula 1
İtalya GP
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

Formula 1
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!
Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Jos Verstappen, Toto'yu Horner'a kıyasla daha fazla seviyor"

Son Haberler

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"

F1 Formula 1
İtalya GP
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

F1 Formula 1
İtalya GP
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi

F1 Formula 1
İtalya GP
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

F1 Formula 1
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye