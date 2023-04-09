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Verstappen: "Alonso çok daha fazla zafere sahip olmalıydı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Fernando Alonso'nun 33. zaferini alması halinde mutlu olacağını söylüyor.

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Verstappen: "Alonso çok daha fazla zafere sahip olmalıydı"
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Geride kalan üç yarışta üç podyum alan Fernando Alonso, 2013'ten bu yana en rekabetçi yılını geçiriyor.

İspanyol pilot, geride kalan yıllarda araç kaynaklı performans sorunları nedeniyle hep gridin ortasında ya da gerisindeydi.

Ancak Aston Martin'e geçmesinin ardından yeniden ön grupta yarışma şansı buldu ve şu ana kadar tüm fırsatları çok iyi değerlendirdi.

İspanyol pilot gözünü artık zafere dikmiş durumda ve bu durum, griddeki arkadaşlarından birisi olan Verstappen'in hoşuna gidiyor. 

Hollandalı pilot, "Fernando'nun çoktan daha fazla zafer kazanmış olması gerekiyordu."

"Kesinlikle daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum."

"Eğer 33. zaferini elde ederse oldukça mutlu olurum. Yani onun daha sık kazandığını görmek isterim." dedi.

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