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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Verstappen: "Alışkın olduğum yerdeyim"

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Verstappen: "Alışkın olduğum yerdeyim"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn GP öncesi sıralamalarda 3. olmasının ardından alışkın olduğu yerde yer aldığını söyledi.

Verstappen, bir kez daha Mercedes pilotlarını takip eden isim oldu ve sıralamaları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın arkasında 3. sırada tamamladı.

Bu sene gerçekleştirilen 14 yarışın 11'ine ilk 3 sıradan başlayan Verstappen, bunların 7'sinde 3.ydü. Bahreyn GP ile bu sayı 8'e yükselmiş olacak.

Verstappen, "Araçtan alabileceğim pek bir şey kalmadı. Oldukça iyiydi. Yavaş virajlarda biraz arka tarafın yol tutuşu azdı ancak genel olarak iyi bir sıralamaydı. Yarışta nasıl olacağımızı göreceğiz çünkü burası lastikler üzerinde çok zorlayıcı bir pist. Umarım doğru dengeyi tutturabiliriz."

"Yarın için ne beklediğimizi söylemek zor. Bugün Mercedes performansını arttırdı, yarın da aynısını yapacaktır. Bu açıdan onları yenmek zor olacak. Ancak kullanabileceğimiz farklı lastikler olacak, bakalım bu bizim lehimize mi aleyhimize mi olacak. Umarım heyecanlı bir yarış olur. Önemli olan bu." dedi.

Red Bull, yarış içerisinde Verstappen tek başına kaldığı için genelde stratejilerde farklı şeyler deneyemiyor ancak yarınki yarışta Verstappen'in yanında takım arkadaşı Alex Albon olacak.

Verstappen, "Neler olacağına bakacağız. Ben sadece kendime odaklanmaya, Mercedes araçlarına yakın olmaya çalışıyorum. Bakalım beni takip edebilen olacak mı?" dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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