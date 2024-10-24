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Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Aldığımız sonuçlardan sonra bu ivmeyi korumak çok önemli"

Max Verstappen, Amerika Grand Prix'si hafta sonunda aldığı sonuçlardan sonra Meksika Grand Prix'sinden beklentilerini açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, olumlu geçen Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin ardından kendisinin ve Red Bull’un “bu ivmeyi korumasının” çok önemli olduğunu söyledi.

Verstappen Amerika Grand Prix’sinde yarışı kazanamasa da pilotlar şampiyonasındaki avantajını artırdı ve Lando Norris'in şampiyonluk hedeflerine büyük bir darbe indirdi.

Hollandalı pilot başarısını sürdürmeyi umuyor ancak Red Bull'un güncellemelerin ardından “sorunları çözmesi” gerektiğinin altını çiziyor.

Christian Horner da dahil olmak üzere Red Bull'un önemli çalışanları umutlarını Amerika Grand Prix'sindeki güncellemelere bağlamıştı. Sonuç olarak Verstappen sprint yarışını kazanarak Haziran ayından beri ilk galibiyetini aldı ve yaz arasından bu yana ilk kez Norris'i geçmeyi başardı.

Verstappen, “Austin'de bazı iyi adımlar attık ve bu ivmeyi ileriye doğru sürdürmemiz gerekiyor.”

“Meksika harika bir yarış ve tabii ki Checo'nun ev yarışı olduğu için her zaman inanılmaz bir atmosfer var. Pist çok yüksek bir rakımda, buna biraz daha alışmanız gerekiyor ama geçmişte burada iyi iş çıkardık ve bu pistte sürmekten her zaman keyif almışımdır.”

“Austin'de bazı iyi adımlar attık ve araçta umut verici gelişmeler gördük, ancak bunlar yarış için yeterli değildi. Takım bu sorunları gidermek için çok çalışıyor ama sonuçta doğru yönde atılmış bir adımdı ve sprinti kazanmak takım için bir moral oldu.” dedi.

Verstappen'e göre şimdi önemli olan tüm bunları korumak.

Hollandalı pilot, “Art arda üç yarış hafta sonunun ikincisine giriyoruz, bu yüzden bu ivmeyi korumak ve şampiyonada önemli puanlar kazanmaya devam etmek kritik olacak.” diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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