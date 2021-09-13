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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen, aldığı cezaya ‘tamamen’ katılmıyor

Lewis Hamilton’a çarpmasının ardından, üç sıra grid cezası alan Max Verstappen, bunun bir ‘yarış kazası’ olduğunu ve hakemlere katılmadığını belirtti.

Verstappen, aldığı cezaya ‘tamamen’ katılmıyor

Verstappen ve Hamilton, İtalya Grand Prix’sinde pozisyon kazanmak için yarışırken, birbirilerine girdiler.

Hollandalı sürücünün yavaş pit stopu Hamilton’ı önce geçirmişti ancak Hamilton da yavaş bir pit stop geçirince, piste, çok az farkla önde çıkabildi.

Red Bull sürücüsü, ilk şikanda, dışarıdan gelerek atak yaptı ancak virajdan çıkarken, kerbe çıktı ve havalanarak Hamilton’ın aracının üzerine indi.

Hakemler yarışın ardından olayı incelediler ve Verstappen'e Rusya Grand Prix'si için üç sıra grid cezası veriler. Ayrıca Hollandalı pilot iki de ceza puanı aldı.

Hakemler, kazada ağırlıklı olarak Verstappen'in hatalı olduğunu belirttiler.

Verstappen, bu karara katılmasa da buna itiraz etmeyeceğini belirtti.

Verstappen, “Sert ama adil yarışmaya çalıştım.”

“Bunun bir yarış kazası olduğunu düşündüğüm için cezaya tamamıyla katılmıyorum.”

“Olanlar çok büyük talihsizlikti ama ikimiz de profesyoneliz ve bunu arkamızda bırakıp devam edeceğiz.” dedi.

Takım patronu Christian Horner ise, cezayı kabullendi.

Verstappen’in sitesinde verdiği demeçte: “Üç sıra grid cezasından dolayı hayal kırıklığına uğradık ama hakemlerin kararını kabul ediyoruz.”

“Max ve Verstappen arasında yaşananın, bir yarış kazası olduğunu düşünüyoruz.”

“İki tarafı da savunabilirsiniz fakat en nihayetinde, şampiyonluğu heyecanlı kılan iki aracı da yarış dışı görmek sinir bozucu ve heves kırıcı.”

“Asıl önemli olan ise, Halo anında görevini yerine getirdi ve tabii ki yarışı bu şekilde bitirmek niyetinde değildik.”

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andy Shovlin, Verstappen’in üç sıra grid cezasından, pozisyonunu kolayca geri kazanacağını düşünüyor.

Shovlin, “Eğer rekabetçi bir araca sahipseniz, üç sıra grid cezasını kolayca atlatabilirsin.”

“Fakat bunların hepsi geride kaldı ve hep birlikte, Rusya’da iyi bir hafta sonu ortaya koymaya odaklanmalıyız.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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