Verstappen, Albon’ın Red Bull’a uyum sürecini hızlandıracak

F1’deki ilk sezonunu geçen sene geçiren Albon, sezon ortasında Toro Rosso’dan Red Bull’a geçirilmişti.

Red Bull’un bu seneki tüm galibiyetlerini ve podyumlarını elde eden Hollandalı sürücünün saf hız anlamındaki avantajı açık şekilde belli olsa da takım arkadaşları olarak mücadele ettikleri 9 yarışta Albon 76, Verstappen 97 puan elde etti.

Albon, 2020 için koltuğunu korumayı başarırken garajın diğer tarafında Verstappen’in olması göz korkutucu bir mücadele olacak olsa da, Taylandlı sürücü bunun olumlu bir faktör olduğunu düşünüyor.

Verstappen hakkında konuşan Albon, “Sanırım herkes onun hızlı olduğunu ve kim olduğunu biliyor. Ve evet, bu benim için de farklı değil.”

“Onun hızını takdir ediyorum. Ve bu benim için de iyi. Bunun benim için daha iyi bir öğrenme yolu olduğunu ve griddeki en hızlı sürücülerden birine karşı hazırlamam gerektiği anlamına geldiğini düşünüyorum.”

“Sanırım bu, öğrenme sürecini hızlandırmanın iyi bir yolu! Ve bunu olumlu ve iyi bir şey olarak, bir hedef ve farkı kapatma fırsatı olarak görüyorum.”

“İstediğim şey bu. Bu bana göre iyi bir şey, çünkü iyi bir itibarı var. Bunu, kendimi gösterme ve kanıtlama yolu olarak görüyorum.”

“Her şey mümkün. Hiçbir zaman, ‘Ah Tanrım, ben eve gidiyorum.’ demedim.”

“Ancak elbette o çok hızlı. Mesela normalde bir virajda iyi olduğumda, o virajda ona kıyasla 0.2 veya 0.3 saniye daha hızlı olabildiğimi biliyorum.”

“Bu, uğraşmanız gereken şeylerden biri. Ancak hiçbir şey imkansız değil.”

“Bu sadece, onun araçta rahat olmasıyla ilgili bir şey. Uzun yıllardır takımla beraber ve araçtan en iyisini nasıl çıkartacağını biliyor. Ben ise hâlâ öğrenme sürecindeyim.” ifadelerini kullandı.