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Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Alex Albon'un Williams'ta yeniden kendisini gösterebileceğini düşünüyor.

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

Taylandlı sürücü, Formula 1 gridine ilk kez 2019 yılında katıldı ve o sezonun ilk yarısını Daniil Kvyat'ın yanında Toro Rosso'da geçirdi. Ardından sezon ortasında Red Bull'a alındı.

Belçika GP'den itibaren Red Bull'a geçen ve 2020'yi de yine Avusturyalı ekiple tamamlayan Albon, takım arkadaşı Max Verstappen karşısında pek fazla varlık gösteremedi.

Sezon sonunda koltuğunu Meksikalı Sergio Perez'e kaybeden Albon, Red Bull'un yedek pilotluğuna çekildi ve aynı zamanda DTM'de yarışıyor.

Fakat Albon, kenarda geçirdiği bir yılın ardından gelecek yıl Williams'la F1'e geri dönecek ve bazıları, Gasly'nin Toro Rosso'ya döndükten sonra yaptığı gibi güçlü bir performans sergilemesini bekliyorlar.

Bu şekilde düşünen isimlerden biri de Red Bull'da Taylandlı sürücüyle takım arkadaşı olan Max Verstappen.

Verstappen Ziggo Sport'a verdiği demeçte, "Alex'e onun için çok mutlu olduğuma dair bir mesaj gönderdim."

"Toro Rosso'da yaptıklarına bakarsanız, bunlar biraz Pierre Gasly'ye benziyordu, ki bu çok iyiydi. Fakat sonrasında Red Bull'a geldi ve zorlandı."

"O araç bence Alex'e uymuyordu. Şimdi Williams'ta daha az baskıyla beraber bence kendini tekrar gösterebilir.

"Daha önce kartingde birbirimize karşı yarışıyorduk, o iyi bir sürücü. Sadece belirli koşullar yüzünden bunu [Red Bull'da] gösteremedi."

Geride kalan süre zarfında Gasly, Albon veya Perez'den hiçbiri Red Bull'da Verstappen'le aynı performansı sergileyemedi.

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

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