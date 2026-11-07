Formula 1 Sao Paulo GP
Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"
Max Verstappen, Sao Paulo GP sıralama turlarında Q1'in sonunda garaja dönme kararının doğru olduğunu ve odağını tamamen yarışa çevirdiğini dile getirdi.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 7 Kas 2026 20:39
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Cumartesi günü açıklandığı üzere güç ünitesi değiştirilen Verstappen, bu hafta sonu için 30 sıralık grid cezasıyla yarışa en arka sıradan başlayacak.
Interlagos sıralama turlarında Q1'in sonunda garaja dönerek seansı erken Max Verstappen, bu kararın hava koşulları sebebiyle alındığını ve doğru tercih yaptıklarını söyledi.
Seansın ardından konuşan Verstappen, güç ünitesi değişikliği kararının cuma günü verildiğini dile getirdi.
Verstappen, "Hafta sonuna başlarken normalde planımızda yoktu ama dün gündeme geldi."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Güç ünitesi değişikliği eskiden bazı pistlerde büyük bir dezavantaj yaratmıyordu ama artık DRS yok. Ayrıca geçiş modu da uzun düzlük nedeniyle burada oldukça kısıtlayıcı; herkes bataryadaki enerjiyi tüketiyor. Bu yüzden düzlükteki hız farkı çok daha az olacak. Dolayısıyla geçiş yaparken normale kıyasla daha çok zorlanacağız." dedi.
Verstappen, odağını şimdiden yarışa çevirdiğini söyleyerek sözlerini noktaladı: "Aklım şimdiden yarınki yarışta; dolayısıyla sıralama turlarında hiçbir şeyi riske atmak istemedik."
"2023'teki galibiyetimi tekrarlayabilmem için çok sayıda güvenlik aracı çıkması gerekiyor, böylece diğerleri farkı açamayacaktır. Ama ne olacağını göreceğiz, bunun üzerine çok fazla düşünmüyorum. İlk turdan itibaren yarışa başlayıp nerede bitireceğime bakacağım."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Norris: “Hiç hata yapmadık”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
2026 MotoGP Katar GP sprint: Olaylı yarışı Marc Marquez kazandı, Bezzecchi ve Bagnaia yarış dışı!
MotoGP
MotoGP
Katar GP
3 s
2026 MotoGP Katar GP sprint: Olaylı yarışı Marc Marquez kazandı, Bezzecchi ve Bagnaia yarış dışı!
2026 Sao Paulo GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen zirvede, Antonelli ikinci
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
5 s
2026 Sao Paulo GP 3. antrenman: Sıralama öncesinde Verstappen zirvede, Antonelli ikinci
Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sprint
MotoGP
MotoGP
Katar GP
58 dk
Canlı dereceler: MotoGP Katar GP sprint
Son Haberler
Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 dk
Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"
Norris: “Hiç hata yapmadık”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
4 dk
Norris: “Hiç hata yapmadık”
2026 Brezilya GP sıralama: Yağmur altında en hızlı isim Norris, Mercedes Russell ile 2-3
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
14 dk
2026 Brezilya GP sıralama: Yağmur altında en hızlı isim Norris, Mercedes Russell ile 2-3
Canlı dereceler: Brezilya GP sıralama
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 s
Canlı dereceler: Brezilya GP sıralama
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol