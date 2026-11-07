Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen: "Aklım şimdiden yarınki yarışta"

Max Verstappen, Sao Paulo GP sıralama turlarında Q1'in sonunda garaja dönme kararının doğru olduğunu ve odağını tamamen yarışa çevirdiğini dile getirdi.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 7 Kas 2026 20:39

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cumartesi günü açıklandığı üzere güç ünitesi değiştirilen Verstappen, bu hafta sonu için 30 sıralık grid cezasıyla yarışa en arka sıradan başlayacak.

Interlagos sıralama turlarında Q1'in sonunda garaja dönerek seansı erken Max Verstappen, bu kararın hava koşulları sebebiyle alındığını ve doğru tercih yaptıklarını söyledi.

Seansın ardından konuşan Verstappen, güç ünitesi değişikliği kararının cuma günü verildiğini dile getirdi.

Verstappen, "Hafta sonuna başlarken normalde planımızda yoktu ama dün gündeme geldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Güç ünitesi değişikliği eskiden bazı pistlerde büyük bir dezavantaj yaratmıyordu ama artık DRS yok. Ayrıca geçiş modu da uzun düzlük nedeniyle burada oldukça kısıtlayıcı; herkes bataryadaki enerjiyi tüketiyor. Bu yüzden düzlükteki hız farkı çok daha az olacak. Dolayısıyla geçiş yaparken normale kıyasla daha çok zorlanacağız." dedi.

Verstappen, odağını şimdiden yarışa çevirdiğini söyleyerek sözlerini noktaladı: "Aklım şimdiden yarınki yarışta; dolayısıyla sıralama turlarında hiçbir şeyi riske atmak istemedik."

"2023'teki galibiyetimi tekrarlayabilmem için çok sayıda güvenlik aracı çıkması gerekiyor, böylece diğerleri farkı açamayacaktır. Ama ne olacağını göreceğiz, bunun üzerine çok fazla düşünmüyorum. İlk turdan itibaren yarışa başlayıp nerede bitireceğime bakacağım."

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- Motorsport.com Ekibi

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