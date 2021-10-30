Verstappen: “Ailem, yarışçı olmam için beni zorlamadı”

Max Verstappen, dört yaşındayken babası Jos’a ‘go-karta başlayıp başlayamayacağını sorduğunda’ ilk başta olumsuz bir cevap almış. Ancak Jos, altı ay sonra bu fikrini değiştirmiş.

Jos’un iki podyum alabildiği kariyeri 2003’te Minardi ile puansız geçen bir sezonun ardından sona ererken, Max’in kariyeri yeni başlıyordu.

Griddeki birçok rakibi Max da genç yaşta go-karta başladı ve ilk kez 2013’te tek koltuklu bir araç test etti.

Hollandalı sürücü müthiş yükselişiyle beraber 2015’te Toro Rosso ile Formula 1’e giriş yaptı. Hikayenin geri kalanını ise hepimiz biliyoruz.

Max Verstappen bu konuda, “Bu tamamen benim kararımdı. Go-kart pistine gittikten ve araçları süren çocukları gördükten sonra, o esnada Kanada’da olan babamı aradım ve araç sürmek istediğimi söyledim.”

“İlk başta ‘hayır’ dedi. İki yıl daha beklememi istedi, ancak yarım sene sonra dört buçuk yaşındayken başladım.”

“Dürüst olmak gerekirse yaşımı düşünmedim. Yarıştığım tüm kategorilerde en genç sürücü bendim.”

“Her zaman benden üç, dört yaş büyük sürücülere karşı yarışıyordum.”

“Özellikle de kartingdeki son yılımda 16 yaşındaydım ve 20’lerinin sonlarında ve hatta 35 yaşındaki sürücülere karşı yarışıyordum.”

“Fabrikalar onlara, go-kartta yarışmaları için para ödüyordu. Bu yüzden F1’e geçtiğimde rahatsız hissetmedim. Buna alışıktım.”

“Elbette Formula 1 seviyesinde daha önce sürüş yapmamıştım. Karting de buna benziyor ama onu go-kart araçlarıyla yapıyorsunuz.”

“Bu konu üzerinde çok düşünmedim. Olduğum yerden memnundum ve en iyi sonucu almaya çalışıyordum.” ifadelerini kullandı.

İlk karting yarışından 20 yıl sonra Verstappen, Red Bull ile beraber ilk F1 dünya şampiyonluğu için savaşıyor ve bitime beş yarış kala Lewis Hamilton’ın 12 puan önünde ilk sırada yer alıyor.