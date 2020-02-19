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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Agresifim çünkü kazanabileceğim bir aracım yok"

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Verstappen: "Agresifim çünkü kazanabileceğim bir aracım yok"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 06:04

Max Verstappen, agresif bir sürüş stiline sahip olduğunun farkında olduğunu ancak bunun kullandığı araçla ilgisi olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Formula 1'de yarıştığı ilk günden bu yana agresif bir sürüş stiline sahip olduğu için eleştiriliyor.

Hollandalı pilot hem yaptığı ataklar, hem de yaptığı savunmalarla özellikle kariyerinin ilk yıllarında sık sık eleştiri almıştı.

Ancak 2018 Monako Grand Prix'sinden sonra önemli bir ivme yakaladığı düşünülüyor ve o günden bu yana çok az olaya karıştı.

Verstappen, sürüş tarzının tamamen sahip olduğu araçla ilgili olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Verstappen, "Brezilya Grand Prix'sini hatırlarsanız, Lewis ve ben sert ama adil şekilde savaştık."

"Elbette agresif şekilde sürdüğümü biliyorum. Bunu her zaman daha iyi bir sonuç almak adına yaptım. Ancak şampiyonluk mücadelesine katılırsanız, zihniyetiniz değişir. Henüz bu mücadeleye katılmadık, fakat birkaç yarış kazanma şansımız olduğunu biliyorduk, bu yüzden zafer uğruna her şeyi yaptık. Agresif oldum."

"Ama eğer şampiyonluk için savaşıyorsanız, farklı bir tutuma ihtiyacınız var. Lewis tam olarak ne zaman her şeyini vereceğini ve ne zaman daha dikkatli davranacağını anladı. Her şey içinde olduğunuz duruma bağlı."

"Kış testlerinde bizi nelerin beklediğini göreceğiz. Sıkı bir mücadele olacak, ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum çünkü daha iyisini yapabiliriz. Tüm takım oldukça motive." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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