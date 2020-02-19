Verstappen: "Agresifim çünkü kazanabileceğim bir aracım yok"

BBC'ye konuşan Verstappen, "Brezilya Grand Prix'sini hatırlarsanız, Lewis ve ben sert ama adil şekilde savaştık."

"Elbette agresif şekilde sürdüğümü biliyorum. Bunu her zaman daha iyi bir sonuç almak adına yaptım. Ancak şampiyonluk mücadelesine katılırsanız, zihniyetiniz değişir. Henüz bu mücadeleye katılmadık, fakat birkaç yarış kazanma şansımız olduğunu biliyorduk, bu yüzden zafer uğruna her şeyi yaptık. Agresif oldum."

"Ama eğer şampiyonluk için savaşıyorsanız, farklı bir tutuma ihtiyacınız var. Lewis tam olarak ne zaman her şeyini vereceğini ve ne zaman daha dikkatli davranacağını anladı. Her şey içinde olduğunuz duruma bağlı."

"Kış testlerinde bizi nelerin beklediğini göreceğiz. Sıkı bir mücadele olacak, ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum çünkü daha iyisini yapabiliriz. Tüm takım oldukça motive." dedi.