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Verstappen: "Açıklamalarına bakarsak, Mercedes sonuncu olacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in "geride oldukları" yönündeki açıklamalarıyla dalga geçti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Açıklamalarına bakarsak, Mercedes sonuncu olacak"
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Max Verstappen sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de Mercedes'in "korkunç bir araca" sahip olacağını söyleyerek şaka yaptı. Lewis Hamilton ve George Russell, Barselona ile Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ardından Mercedes'in ilk yarışı kazanma şanslarının olmadığını söylüyorlardı.

Hamilton özellikle bu konuda daha karamsardı ve toparlanmak için birkaç yarışa ihtiyaçları olduğunu söylüyordu.

Bu sözler Mercedes pilotlarının geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatıyor. Geçmişte Mercedes, sezon öncesinde genellikle elini gizleyip, beklentiyi düşürmeyi seviyordu.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Verstappen, "Yorumlarına bakılırsa sonuncu olacaklar. Berbat bir araçları var ve 2017'deki sezon öncesi testlerinden beri hep öyle."

"[Şaka bir yana] hayır, göreceğiz. Eminim rekabetçi olacaklar." dedi.

Verstappen, bu yıl geçene sene yakaladığı başarılarını tekrarlamak istediğini söylüyor.

"Geçen sezona bakarsanız, daha fazla galibiyet ve pole pozisyonu da alabilirdik. Bunu yapabilmek için gerçekten rekabetçi bir araca ihtiyacınız var."

"Böyle bir şeyi tekrar yapmak zor olacak ama elbette her zaman daha iyisini yapmaya çalışırsınız. Bu yüzden umarım tekrar rekabetçi bir araca sahip oluruz ve benzer bir şey elde edebiliriz."

Verstappen, yeni Honda motoru  hakkındaki görüşlerini de paylaştı: "Honda artık eskisi kadar görünür olmayacak fakat neyse ki bizim için değişen pek bir şey yok. Geçen sene bıraktığımız yerden devam etmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu yılki motorla iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Elbette kışın diğer takımların güç anlamında ne yaptığını görmek adına beklemeniz gerekiyor. Bu, bizim elimizde olan bir şey değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

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