Verstappen: "Abu Dhabi'de ihtiyaç duyarsa Perez'e yardım etmeye hazırım"
Max Verstappen, Brezilya'daki tartışmalı yarışın ardından Abu Dhabi GP'de takım arkadaşına yardım edeceğini söyledi.
Red Bull pilotu Sergio Perez, şampiyona ikinciliği için Charles Leclerc ile çekişme halinde ve aldığı her puanın önemi büyük.
Son yarışta Verstappen'in kendisine yol vermemesiyle kritik bir iki puan kaybeden Perez, yarışın ardından epey hayal kırıklığı yaşıyordu.
Verstappen, Perez'le ilgili olay sorulduğunda şöyle dedi: "Ben buraya gelmeden önce hep birlikte oturduk. Her şeyi masaya yatırdık."
"Elbette Checo'nun hayal kırıklığına uğramasını anlıyorum. Ancak geçmişte yaşanan bir olayla bağlantı kurarak neden bunu yapmadığıma dair gerekçelerimi sundum."
"Yani hep birlikte oturduk ve bu konuyu konuştuk. Bence takım olarak durumu anladık ve artık önümüze bakmamız gerekiyor. Abu Dhabi'ye gidiyoruz, eşit puandalar."
"Eğer Abu Dhabi'de Charles'ın önünde bitirmek için yardıma ihtiyaç duyarsa, ona yardım edeceğim. Bugün olanlar dünyanın sonu değil."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Eğer yardıma ihtiyacı varsa, bunu yapmaya hazırım. Fakat bu konuyu konuşmamız ve onu neden geçmediğimi açıklığa kavuşturmamız iyi oldu."
Daha fazla açıklama istendiğinde Verstappen, "Hayır, bu konuda konuşmaya gerek yok. Fakat sonunda bir araya gelip bu konuyu tartışabildiğimiz iyi oldu. Artık önümüze bakabiliriz" dedi.
Bazılarına göre Verstappen "geçmişte yaşanan bir olay" derken, Monako GP sıralama turlarında Perez'in yaptığı hatayı işaret ediyor. Perez'in yaptığı hatayla Verstappen, sıralama turlarında geride kalmıştı.
Bunun Monako mu olduğu sorusuna Verstappen, "Nerede olduğunu söylememe gerek yok." cevabını verdi.
Verstappen, yarıştan keyif almadığını da ekledi.
"Lastikleri zorlamaya çalıştığım anda hızımız düşüyordu. Yani temelde cumartesi günkü hikayenin aynısıydı, çok fazla lastik aşınması ve tempo kaybı yaşıyordum. Bugün birkaç farklı şey denedik ama genel performans anlamında durumu pek değiştirmedi."
"Ne çok eğlendim, ne de çok hayal kırıklığına uğradım. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum fakat hızımız yeterli değildi."
"Bazen bunu kabul etmek zorundasınız. Lewis ile yaşadığımız temas olmasa dahi bugün yeterince hızlı değildik."
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