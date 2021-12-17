Verstappen, Abu Dhabi GP'nin son turunda çok fazla acı çekmiş

Max Verstappen, Abu Dhabi GP'den dört gün sonra, 2021 F1 Dünya Şampiyonluğu kupasını aldı ve oldukça mutlu olduğu görülüyordu.

Red Bull Racing sürücüsü zor yılı özetleyerek, şöyle dedi: "Bazen biraz şansa ihtiyacınız var ama sezonun geneline bakarsanız, hep şanssız taraftaydım ve çok fazla puan kaybettim."

"Son yarışın ilk 55 turunda çok mutlu değildim ama sonra bitiş çizgisine sadece bir tur kala lastiklerimin durumunun daha iyiydi ve kaybedecek hiçbir şeyim yoktu."

"Fakat tura başlarken bacağım kasılmıştı ve sağ ayağımla gaz pedalına bastığım için, bu sorunla da başa çıkmak zorunda kaldım. Nihayetinde 5. virajda Lewis'i geçmeyi başardığımda, frenleme yapabildiğime dahi sevindim! Atak başarılıydı, liderliği aldım ve harikaydı. Fakat sonra kendimi savunmam ve bir şekilde bacağımdaki ağrının üstesinden gelmek zorunda olduğum iki uzun düzlük daha vardı."

"Hoş bir şey değil ama her zaman hayal ettiğim Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak için savaştığımı biliyordum, bu yüzden bunun üstesinden gelmeliydim. İnsanlar televizyonda bunların hiçbirini görmüyorlar ama bu benim canımı çok yaktı ve bitiş çizgisini ilk geçen ben olduğumda, büyük bir duygu patlaması yaşadım. Tek kelime etmedim, sadece bağırdım! Daha önce kulaklığımda hiç bu kadar çok çığlık atan insan duymamıştım! Bence hâlâ biraz duyma problemim var, bu gerçekten çılgınca!"

"Dünya şampiyonu olmak, hayattaki hedefimdi ve bundan sonra gelen her şey, benim için bir bonus. Tabii ki zorlamaya devam edeceğim ve birkaç yıl daha Formula 1'de kalacağım."

"Fakat uzun ve zorlu bir yıldı ve sonunda hedefime ulaştığım için harika hissediyorum. Umarım bunu daha fazla yapabilirim."

Verstappen, Lewis Hamilton'ı da unutmadı.

Hollandalı pilot, "Ayrıca şimdiye kadarki en iyi sürücülerden biri olan Lewis ile mücadele etmekten keyif aldım. Birbirimizi baştan sona zorladık, limitlere kadar savaşmak zorunda kaldık ve hatta bazen onun ötesine geçtik. Yine de tüm bunlar yarışın bir parçası."

"Hâlâ birbirimize karşı saygı duyduğumuzu düşünüyorum ve bu çok önemli. Yarıştan sonra birbirimizin gözlerinin içine baktık ve birbirimize karşılıklı şekilde saygı gösterdik. Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum çünkü hiç şüphesiz yine savaşacağız." dedi.

Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing and Jean Todt, FIA President Fotoğraf: FIA