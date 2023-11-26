Verstappen: "Abu Dabi'deki bazı virajlara banket eklenmeli"

Virajın tepe noktasının dış tarafa kıyasla daha yukarıda olduğu 12 ila 16 numaralı virajlar genellikle yan yana yarışmak için ideal değiller.

Ayrıca 7. ve 8. virajlarda iki DRS bölgesini birbirinden ayıran ve Verstappen'in 9. viraja inişte çekişi zorlaştırdığını belirttiği eğimsiz virajlar da bulunuyor.

Eğimli virajların popülaritesi, Zandvoort'taki geçiş fırsatları ile arttı - 3. ve 14. virajların her ikisi de çeşitli yarış çizgileri sunmak için yüksek eğim derecelerine sahip.

Verstappen, Yas Marina Pisti ile ilgili çok az şeyi değiştireceğini, ancak W Hotel bölümünün etrafındaki virajların yeniden düzenlenmesinin faydalı olabileceğini söyledi.

Üç kez Dünya Şampiyonu, "Bu pist her zaman çok sakin; sanırım bunun yıl sonuyla da ilgisi var. İnsanlar, pistin sıcaklığı ve pistin yapısı oldukça güzel."

"Sanırım değiştirmek istediğim tek şey eğimsiz virajlar, bunun yarışa gerçekten yardımcı olmadığını düşünüyorum."

"Daha eğimli virajlar yardımcı olurdu. Yani otelin etrafına eğimsiz virajlar yerine banket yapmaları gerekiyor."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"7. virajdaki o küçük tepe sizi biraz savuruyor. Özellikle de arkadaysanız, çok fazla çekiş kaybediyorsunuz. Bu yüzden, o virajda da sadece biraz eğime ihtiyacımız var." dedi.

Leclerc pistin teknik yapısından ve otelin etrafındaki bir dizi virajın pilotlara tur zamanı kazandırma ya da kaybettirme konusunda ince marjlar sunmasından memnun.

Yine de bunun yarış için sorunlu olduğunu kabul etti ve Verstappen'in virajlara eğim eklemek için bunların elden geçirilebileceği önerisini destekledi.

"Aslında bu pisti seviyorum; özellikle son sektör çok teknik. Ayrıca sıralama turlarında bunu doğru yapmak çok zor çünkü çok ince marjlar var."

"Max'in de bahsettiği gibi, eğimsiz virajlar bizim için çok zor. Sıralama esnasında 5 ya da 10 santimetre bile yanlış yaptığınızda, bunun çok büyük sonuçları oluyor."

"Sıralama turlarında bu hoşuma gidiyor ama yarış için bunun harika olduğunu düşünmüyorum."

"[Virajları daraltmak] kesinlikle yarışa yardımcı olacak. Zaten çok fazla geçiş fırsatı olan bir pist ama kesinlikle bu daha da iyi hale getirecek."