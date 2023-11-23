Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışa şampiyon olarak geliyor ve hedefi sezonu 19 galibiyetle tamamlamak.

Hafta sonu öncesi konuşan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Abu Dabi Grand Prix'si benim ve takımım için her zaman güzel anılar barındıran bir yer oldu; ilk şampiyonluğumu aldığım zamanı asla unutmayacağım..."

"Sezonu bu hafta sonu tamamlayacağız; 2023 sezonu çok uzundu ve bu süreçte pek çok başarı elde ettik fakat artık biraz ara verip, boş zamana sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Tüm ekip bu yıl inanılmaz sıkı çalıştı. Herkes arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirebileceği iyi bir tatili hak ediyor."

"Şimdi bu yıl son bir çaba daha göstermeliyiz; umarım sezon sonu iyi geçer."

Sergio Perez de sezonu iyi bir sonuçla bitirmek istiyor.

"Abu Dabi'ye giderken şampiyona ikinciliğini elde ettiğim için çok mutluyum. Şimdi bizi 2023'ün son yarışı bekliyor."

"Zaman zaman zor bir sezon oldu, hem başarılar hem de başarısız anlar yaşadım, ancak sezonu yüksek bir seviyede bitirmek istiyorum. Bu yüzden aracın doğru şekilde ayarlanması ve iyi performans göstermesi için her türlü çabayı göstereceğim."

"Las Vegas'ta harika bir tempo gösterdik. Hem orada hem de Brezilya'da her şey yolunda gitti ve yarışlar bana keyif verdi."

"Şimdi yine araçtan maksimumu almak istiyorum ve eğer her şeyi doğru yaparsak iyi bir noktada olabiliriz."