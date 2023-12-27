Verstappen, Abu Dabi GP'den bu yana hastalıklarla boğuşmuş

Las Vegas'tan bir hafta sonra gerçekleştirilen yarıştan hemen sonra Abu Dabi GP yapılmış ve uzun yolculuk tüm padoğu tüketmişti.

Ayrıca Las Vegas'ta hava soğukken, Abu Dabi'de hava epey sıcaktı. Hal böyle olunca herkes hastalanmaya başladı.

Bu sadece mekanikerleri değil, F1 pilotlarını da etkilemiş durumda.

Sezonu 19 zaferle şampiyon olarak kapatan Max Verstappen, Talking Bull podcast'inde kendisinin de hastalandığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Abu Dabi'den sonra birkaç gün boyunca çok hastaydım ve hâlâ iyileşme sürecindeyim."

"Sürekli seyahat etmek de yardımcı olmadı. Fakat önümde e-postalara ya da Formula 1 ile ilgili herhangi bir şeye bakmadan kafamı dinleyebileceğim iki güzel hafta var."

"Mühendisimden özür dilemeliyim - bana gelecek yılla ilgili üç e-posta gönderdi ve bunlara cevap vermedim. Fakat bugün onu gördüm ve her şeyi konuştuk."

"Biraz ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yılki başarılarımız beni çok etkiledi. Bu açıdan Abu Dabi podyumunda duygusallaştım; RB19'un kokpitinden ayrılmak biraz üzücüydü." dedi.