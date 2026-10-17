Formula 1
Verstappen, ABD GP'si için Teksas temalı özel kaskını tanıttı!
Max Verstappen, Austin'deki yarış öncesinde alışılmış kask tasarımına Teksas'a özgü detaylar ekleyerek yeni tasarımını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 17:00
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Yeni tasarımın en dikkat çekici detayı, kaskın üst bölümünde bulunan aslan figürüne eklenen kovboy şapkası oldu.
Beyaz zemin üzerinde mavi renkle öne çıkan aslan figürü, kaskın genelinde korunan kırmızı, beyaz ve mavi renk düzeniyle tamamlandı.
Max Verstappen ve takım arkadaşı Isack Hadjar, yeni kask tasarımına ek olarak vintage tarzda, tamamen beyaz özel yarış tulumları da giyecek.
Bu tasarımlar, Milton Keynes merkezli takımın Austin yarışı için tamamen beyaz bir araç tasarımı kullanabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ancak Red Bull'un böyle bir tasarımla piste çıkacağı henüz doğrulanmadı.
Verstappen, Austin'e Malezya'daki Bahreyn Grand Prix'si ve Singapur Grand Prix'sinde elde ettiği üst üste iki galibiyetin ardından geliyor. Hollandalı sürücü, şampiyonada 221 puanla dördüncü sırada yer alırken lider Kimi Antonelli'nin 119 puan gerisinde bulunuyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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