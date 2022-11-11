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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Verstappen: "8. virajda lastikleri kilitlediğim için pole pozisyonunu kaybettim"

Şampiyon Max Verstappen, Brezilya'da değişken şartlarda gerçekleşen sıralamalarda son turunda 8. virajda lastiklerini kilitlemeseydi, pole pozisyonunu kazanabileceğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Verstappen: "8. virajda lastikleri kilitlediğim için pole pozisyonunu kaybettim"
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Sprint formatının uygulandığı Brezilya GP hafta sonunda, Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim sürpriz bir şekilde Haas pilotu Kevin Magnussen oldu.

Islak ve kuru zeminde gerçekleşen sıralamaların son bölümünde, yağmur beklentisi vardı ve pilotlar çok hızlı bir şekilde pit yolunun sonuna gelerek beklemeye başladılar. Burada oluşan grubun lideri Magnussen'di. 

Magnussen içerisinde bulunduğu koşulları çok iyi bir şekilde değerlendirerek ilk haklarda liderliğe yükselirken sonrasında George Russell'ın sorun yaşayarak kırmızı bayraklara neden olması ve ardından yağmurun şiddetini arttırması nedeniyle derecelerin iyileşememesiyle Magnussen yerini korudu ve kariyerindeki ilk F1 pole pozisyonunu elde etti.

 

Birçok isim karambolün yaşandığı sıralamalarda geride kalırken, Verstappen en azından ikinci olarak kaybı minimum seviyede tutmayı başardı. Verstappen, 8. virajda lastiklerini kilitlemeseydi, daha iyi sonuç alabileceğini söyledi.

Verstappen, "Muhtemel yağmur nedeniyle o turun geçerli tek tur olacağını biliyorduk. Sanırım 4 ya da 5. araçtık ve 8. virajda lastikleri kilitledim. Bu kesinlikle bugün pole pozisyonuna mâl oldu. Ancak yine de, gerçek rakiplerimize göre iyi bir durumdayız. Ve bu şartlarda her şey olabilir. Yine de öndeyiz ve en önemlisi bu." 

"Koşullar sürekli değişiyordu ve zordu. Ne kadar zorlayabileceğiniz konusunda sınırları bulmanız gerekiyordu. Ancak aynı zamanda, büyük bir hata yapıp elenmek de istemiyorsunuz. Bu yüzden birinci seanstan ikinci seansa geçerken sakin kaldık. 3. seans daha çok piyango gibiydi ancak yine de ilk çizgideyiz." dedi.

Verstappen, 2. sıradan başlayacağı Sprint yarışında eğlenmeye çalışacağını ancak yine de her zamanki yaklaşımı sürdüreceklerini söyledi.

Verstappen, "Her zaman eğlenmeye çalışacağım ancak yaklaşımımız her zamankiyle aynı olacak. Bakalım yarınki yarışta ne kadar rekabetçi olacağız ve bakalım hava nasıl olacak. Neler olacağına dair hiç ipucu yok. Bu, Interlagos'u herkes için çok özel kılan şey." dedi.

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