Verstappen: "63 puanlık fark, olması gerekenden daha büyük"

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Verstappen, Leclerc'in yaptığı kazanın ardından pazar günkü Fransa Grand Prix'sinde 2022 sezonundaki yedinci galibiyetini aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, pazar günkü yarışın ilk bölümünü lider götürüyordu ve Verstappen'in baskısına rağmen yerini korumuştu.

Ancak Monakolu pilot, Verstappen'in erkenden pite alınmasından dakikalar sonra spin attı ve bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Bu, Verstappen'in yarışı rahat şekilde kazanması için yeterliydi ve böylelikle 38 puan farkla geldiği Fransa'dan 63 puanlık avantajla ayrılmış oldu.

Verstappen, ”Avusturya'da geçirdiğimiz kötü bir günden bile puanlarla ayrılmak her zaman için çok önemli."

“Elbette sahip olduğumuz bu puan avantajı harika ama muhtemelen iki araç arasındaki performans farklarına baktığımızda, olması gerekenden daha büyük.” dedi.

Verstappen, başlangıçta daha hızlı olmasına beklediği için, Monakolu pilotu takip etmenin zor olacağını düşündüğünü fakat bunu kolayca yapabilmesine şaşırdığını söyledi.

Verstappen, ”Araç dengesinin kötü olmadığını hemen görebiliyordum. Görmeyi istediğimiz şekilde oldukça rekabetçiydik." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Red Bull'un takım patronu Christian Horner de yakaladıkları puan avantajından memnun olduğunu söyleyerek şunları ekledi: ”Bu, perde arkasında fabrikada devam eden sıkı çalışma ve ortaya koyulan özverinin gerçek bir kanıtı."

“Ferrari'nin bu yıl çok rekabetçi olduğunu görebiliyoruz. Mercedes'in ivme yakaladığını net şekilde görüyoruz. Fakat -geçen yıl- bu yıla odaklanan son takım olduğumuzu düşünürsek, bu olağanüstü bir işti."

Horner, Verstappen'in erken pit stopu sayesinde pist üstü pozisyonuyla alakalı avantajı eline geçireceğini ancak lastik aşınması beklenenden daha düşük olduğu için, sonunda tek pit stopta kalmayı planladıklarını dile getirdi.

Horner, ”Tek pit stop sınırında olduğunu hissettiğimiz en erken dönemde pite girdik ve lastik aşınması, normalde beklediğimizden daha iyiydi."

“Yarışa girerken çift pit stopta karar kılmıştık. Yarış başladıktan sonra, tek pit stopa doğru yöneldik ve Max için kullanabileceğimiz küçük bir boşluk gördük."

“Sonrasında onu pite çağırdık ve pist üstü avantajını eline geçirdi, bu yüzden o andan itibaren her şey lastiklerine güzelce bakmakla alakalıydı." dedi.

Horner, Leclerc'in kaza yapmaması halinde Verstappen'i zorlayabileceğini ancak Red Bull'un düzlük hızı avantajı sayesinde Verstappen'in onu arkasında tutabileceğini dile getirdi.