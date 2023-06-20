Kayıt Ol
Önceki / Ricciardo: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek isterim"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu

Kanada GP'sini kazanarak Ayrton Senna ile zafer sayısını eşitleyen Max Verstappen, bu sayıyı arttırmayı umuyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Uzun kariyerine 41 zafer ve 65 pole pozisyonu sığdıran Senna, uzun bir süre boyunca Alain Prost'un arkasında F1 tarihinin en çok galibiyet alan ikinci ismi konumundaydı.

Efsane isim sonrasında sırasıyla Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton'a geçildi, büyük ihtimalle kısa süre içinde Max Verstappen'e de geçilecek.

Kanada'da elde ettiği zaferle 41. galibiyetini elde eden ve Senna ile sayıları eşitleyen Verstappen, aynı zamanda Red Bull tarihinin de 100. zaferine imza attı.

Asla bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini söyleyen Verstappen'in şimdiki hedefi ise Red Bull'un 200 galibiyet barajına ulaşması.

Verstappen, "Farklı jenerasyonları karşılaştırmaktan nefret ederim, ancak karting yapan küçük bir çocukken sadece F1 sürücüsü olmayı hayal ederdim. 41 yarış kazanabileceğim aklımın ucundan geçmezdi!"

"Bu nedenle Ayrton ile zaferleri eşitlemek kesinlikle mükemmel. Bundan ötürü gururluyum, ancak hiçbir şekilde durmak yok. Daha fazla kazanabileceğimizi umuyorum."

"Red Bull'un 100 zaferinin 41'ine imza attım, belki de bundan ötürü yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamamak hakkında konuşmalıyız!"

"Dürüst olmak gerekirse, bu takım için büyük bir başarı. Bir fırsatımız olacağını biliyorduk, bunu değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Yeni hedefimiz 200 zafer!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zorlu bir yarış geçirdiğini de belirten Verstappen, "Cuma gününe kıyasla aracı biraz değiştirdik, bu yüzden nasıl hissedeceğimi gerçekten bilmiyordum ama neyse ki her şey doğru yönde ilerledi."

"Lastikleri doğru aralıkta tutmak oldukça zordu, nitekim hemen soğuyorlardı. Dolayısıyla epey zorlamamız gerekti." 

"Neyse ki her şey yolunda gitti, sadece sert lastikler bileşik farkı nedeniyle iyi hissiyat vermiyorlardı, lastikleri sıcak tutmakta zorlandık."

"Sanırım aracımızın normalde diğer araçlara kıyasla yüksek derecede çok iyi çalıştığını biliyoruz, bu kez ise sıcaklıkları korumamızı sağlayacak bir araca ihtiyaç vardı."

"Belki en iyi yarışımız değildi, ama yine de dokuz saniye farkla kazanmak harika bir aracımız olduğunu gösteriyor. " dedi.

paylaşım
yorumlar

Ricciardo: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek isterim"
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Formula 1
Miami GP

Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Formula 1
Azerbaycan GP

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Formula Equal takımı 2026'da F1'e girmeyi planlıyor

Formula Equal takımı 2026'da F1'e girmeyi planlıyor

Formula 1

Formula Equal takımı 2026'da F1'e girmeyi planlıyor Formula Equal takımı 2026'da F1'e girmeyi planlıyor

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"

Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"

Formula 1
Kanada GP

Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!" Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"

Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!

Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!

Formula 1
Kanada GP

Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış! Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!

Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"

Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"

Formula 1
Kanada GP

Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum" Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Formula 1
Kanada GP

Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı" Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Formula 1
Kanada GP

Perez: "Umarım yağmur yağmaz" Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Formula 1

Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir" Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Son Haberler

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir" Wolff: "Alonso, drama yaratma konusunda iyidir"

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

MGP MotoGP
Almanya GP

Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı! Ducati, Almanya'da 20 yıldır görülmeyen bir başarıya imza attı!

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

F1 Formula 1
Kanada GP

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu? Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol