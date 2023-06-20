Verstappen, 41. galibiyetten ve Senna'yı yakalamaktan ötürü gururlu

Uzun kariyerine 41 zafer ve 65 pole pozisyonu sığdıran Senna, uzun bir süre boyunca Alain Prost'un arkasında F1 tarihinin en çok galibiyet alan ikinci ismi konumundaydı.

Efsane isim sonrasında sırasıyla Michael Schumacher, Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton'a geçildi, büyük ihtimalle kısa süre içinde Max Verstappen'e de geçilecek.

Kanada'da elde ettiği zaferle 41. galibiyetini elde eden ve Senna ile sayıları eşitleyen Verstappen, aynı zamanda Red Bull tarihinin de 100. zaferine imza attı.

Asla bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini söyleyen Verstappen'in şimdiki hedefi ise Red Bull'un 200 galibiyet barajına ulaşması.

Verstappen, "Farklı jenerasyonları karşılaştırmaktan nefret ederim, ancak karting yapan küçük bir çocukken sadece F1 sürücüsü olmayı hayal ederdim. 41 yarış kazanabileceğim aklımın ucundan geçmezdi!"

"Bu nedenle Ayrton ile zaferleri eşitlemek kesinlikle mükemmel. Bundan ötürü gururluyum, ancak hiçbir şekilde durmak yok. Daha fazla kazanabileceğimizi umuyorum."

"Red Bull'un 100 zaferinin 41'ine imza attım, belki de bundan ötürü yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamamak hakkında konuşmalıyız!"

"Dürüst olmak gerekirse, bu takım için büyük bir başarı. Bir fırsatımız olacağını biliyorduk, bunu değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Yeni hedefimiz 200 zafer!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zorlu bir yarış geçirdiğini de belirten Verstappen, "Cuma gününe kıyasla aracı biraz değiştirdik, bu yüzden nasıl hissedeceğimi gerçekten bilmiyordum ama neyse ki her şey doğru yönde ilerledi."

"Lastikleri doğru aralıkta tutmak oldukça zordu, nitekim hemen soğuyorlardı. Dolayısıyla epey zorlamamız gerekti."

"Neyse ki her şey yolunda gitti, sadece sert lastikler bileşik farkı nedeniyle iyi hissiyat vermiyorlardı, lastikleri sıcak tutmakta zorlandık."

"Sanırım aracımızın normalde diğer araçlara kıyasla yüksek derecede çok iyi çalıştığını biliyoruz, bu kez ise sıcaklıkları korumamızı sağlayacak bir araca ihtiyaç vardı."

"Belki en iyi yarışımız değildi, ama yine de dokuz saniye farkla kazanmak harika bir aracımız olduğunu gösteriyor. " dedi.