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Verstappen: "40 yaşına kadar yarışmayı kesinlikle düşünmüyorum"

Şampiyona lideri Max Verstappen, bir kez daha uzun süre yarışmayı düşünmediğini belirtmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Eski kuralların son yılında destansı bir sezonu şampiyon kapatan Verstappen, yer etkisi çağını ise tam anlamıyla domine etmekte.

Adrian Newey'nin teknik bilgisi ile Verstappen'in sürüş yeteneği birleşince ortaya çıkan yenilmez armada, Red Bull'un bir kez daha rekordan rekora koşmasını sağladı: takım, an itibariyle bu sezonki tüm yarışları kazanmış vaziyette!

Ancak tüm bu başarılara rağmen Verstappen'in F1'de almaktan aşırı mutlu olduğu pek söylenemez, kendisi özel hayatına epey önem veriyor ve yarış sayısının artması başta olmak üzere birçok sebepten ötürü zaman zaman seriden soğuduğunu belirtiyor.

2024 F1 takviminde tam 24 yarış yer alacak ve bu alandaki rekor kırılacak. F1 CEO'su Stefano Domenicali bundan daha yükseğe çıkılmayacağını söylese de, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan bir sonraki Concorde Anlaşması'nda sınır artırılabilir. 

Dolayısıyla, çifte dünya şampiyonunun serideki geleceği bir kez daha belirsiz, özellikle de kendisi için rekor kırmak gibi bir hedef olmadığı düşünülürse.

RaceFans'a konuşan Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, bu söylediklerim F1'i ayrılmakla tehdit etmekten ziyade hayatımı nasıl gördüğümle ilgili."

"Dört yaşımdan beri yarışıyorum ve bir noktada artık yeter diyeceğim. Benim için mesele yedi, sekiz, dokuz şampiyonluk kazanmak değil. Bir kez kazandığınızda, günün sonunda hep aynı şey oluyor."

"F1 dışında da pek çok planım var, nitekim F1 benim hayatım değil, yaptığım tek şey bu değil.

"Dolayısıyla seyahat etmeyi bıraktığım bir noktada diğer şeyleri de rahatlıkla yapabileceğimi düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Açıkçası kazanan bir takımdan ayrılmak elbette çok zor olacak, zaten 2028 sezonuna kadar da sözleşmem bulunmakta."

"Sözleşmem bitince 31 yaşında olacağım ve belki de başka şeyler yapmak isteyeceğim. Evet, o yaşta da rekabetçi olabileceğimi biliyorum, ancak mesele bu değil."

"Dediğim gibi, bir noktada 'artık yeter' diyor ve hayatınıza odaklanmak istiyorsunuz. Mesela evde olmaktan da gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Ben hep böyleydim. Eve döndüğümde işlerimi yaparım ve tabii ki F1 ile ilgili görevlerimi de asla unutmam. Ama aynı zamanda özel hayatımın olmasını ve F1'i çok fazla düşünmemeyi de çok önemli buluyorum." dedi.

Son olarak sözleşme uzatan Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi 40 yaşına kadar seride yarışmayı düşünüp düşünmediği sorulan Verstappen, "Hayır, kesinlikle hayır!" cevabını verdi.

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