Verstappen: "31 yaşıma geldiğimde, umarım yeni bir Hollandalı pilot F1 için hazır olur"

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Max Verstappen, 2022 Formula 1 sezonunda harika bir performans sergiledi ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Aynı zamanda 15 galibiyetle bir sezonda en çok galibiyet alan pilot olma rekorunu da kıran Verstappen'in kontratı 2028 sonunda bitecek.

Pek çok kez emekli olabileceğini ima eden Verstappen, De Limburger'e açıklamalarda bulundu.

Verstappen, "Uzun ve yoğun bir sezonun ardından hiçbir şey yapmamak ve dinlenmek çok güzel."

"Bir süre baskı altına girmemek, vücudum için de iyi. Noel'den sonra Kelly ve ben tatile çıkacağız ve döndüğümde önümüzdeki sezona odaklanacağım."

"Sürekli uçmak sağlığım için kötü ancak şimdiye kadar bundan keyif aldım, bu yüzden bu fedakarlıkları yapmaya hazırım. Sözlerim saçma gelebilir çünkü birçok insan Formula 1 aracı kullanmayı hayal eder ancak sürekli evden ve sevdiklerinizden uzakta olduğunuzda, bir gün 'yeter' dediğiniz an gelecektir. 40 yaşıma geldiğimde yarışmaya devam etmeyecek olmamın ana nedeni bu."

"Sözleşmem sona ermeden önce elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. O zamana kadar eğlenmeye devam ediyor olacaksam, bir ya da iki yıl daha yarışacağım, aksi takdirde başka bir şey yapacağım."

"Umarım elde ettiğim sonuçlarla yeni nesil Hollandalı sürücülere ilham olmuşumdur ve ben emekli olduğumda, ülkemiz yeni yeteneklere sahip olur."

"Eskiden Hollandalıların Formula 1'e girmesinin imkansız olduğu söyleniyordu ama bu doğru değildi. Eğer hızlıysanız, nereli olduğunuzun bir önemi yok. Umarım 31 yaşıma geldiğimde yerime geçecek kişi hazır olur."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen şimdiden çocuk sahibi olmayı düşündüğünü de açıkladı.

"Kesinlikle bir gün çocuk sahibi olmak istiyorum. Yarışmak istiyorlarsa benim için sorun olmaz ama onlara babamın ve annemin (Jos Verstappen ve Sophie Kumpen, ikisi de eski pilot) bana verdiğinden farklı bir eğitim verirdim. Onlar yarışmam için her şeyi yaptılar. Şahsen kararı çocuklarıma bırakacağım, bunu yapmayı istemeleri gerekecek."

"Eğer yarışmayı seçerlerse, temeli oluşturmak için üç ya da dört yaşındayken yanlarında olmak benim için önemli olacak. Şu anda çocuğum yok, bu yüzden bu tür konular hakkında konuşmak benim için kolay. Belki bu konudaki görüşüm ileride değişir."

Verstappen, sosyal medyayı kullanmayı pek de sevmediğini söyledi.

"Özel hayatımı dış dünyaya gösterme ihtiyacı hissetmiyorum, Kelly bile bunu eskisinden çok daha az yapıyor. Formula 1 ile işim bittiğinde, kendimi çok fazla gönderi yayınlarken görmüyorum."

"Bazı insanlar bütün gün bundan başka bir şey yapmazken ben başka şeylerle meşgul oluyorum. Örneğin, telefonda çok zaman geçiriyorum ama çoğunlukla simülasyon ekibimle, sanal yarışlarla ilgili işleri halletmek için oluyor."