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Formula 1 / Son dakika

Verstappen 3 sıra cezası aldı, pole Leclerc'in!

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Verstappen 3 sıra cezası aldı, pole Leclerc'in!
Ekleyen:
, Şef Editör
26 Eki 2019 22:35

Meksika GP hakemleri, sıralamalarda sarı bayrağa uymadığı gerekçesiyle inceleme altına alınan Max Verstappen'e 3 sıra cezası verdiler. Bu cezayla pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Verstappen, sıralamalardaki son bölümünde kaza yapan Valtteri Bottas'ın yanından geçerken sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alınmıştı.

Yapılan incelemede Verstappen suçlu bulundu ve kendisine 3 sıra grid cezası ile 2 ceza puanı verildi.

Bu cezanın ardından Verstappen 4. sıraya gerilerken Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu kazanmış oldu. Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton da birer sıra yükselmiş oldular.

Verstappen'in Bottas'ın kazasının ardından tur zamanını iyileştirmesi gerekmiyordu çünkü bir önceki turunda yine en hızlı turu atmıştı ve kazanın ardından eski tur zamanıyla da pole pozisyonunu alacaktı.

Buna rağmen Verstappen, Bottas'ın kazasının olduğu son sektör zamanını 0.001 sn geliştirerek genel derecesini de iyileştirdi.

Seans sonrasında röportajda Bottas'ın kazasını gördüğünü ve yavaşlamadığını söylemesinin ardından Verstappen, hakemler tarafından çağrıldı.

Yapılan incelemenin ardından Verstappen'in kazada yeteri kadar yavaşlamadığını kabul ettiği ancak sarı bayrakları görmediğini belirttiği açıklandı. Ancak araç üstü görüntüler incelendiğinde pistin sol tarafındaki sarı bayrakların zamanında sallandığı, bu yüzden Verstappen'e ceza verildiği açıklandı.

Böylece Ferrari, yaz tatilinden bu yana tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazanma rekorunu sürdürmüş oldu.

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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