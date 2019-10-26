Verstappen 3 sıra cezası aldı, pole Leclerc'in!
Meksika GP hakemleri, sıralamalarda sarı bayrağa uymadığı gerekçesiyle inceleme altına alınan Max Verstappen'e 3 sıra cezası verdiler. Bu cezayla pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Verstappen, sıralamalardaki son bölümünde kaza yapan Valtteri Bottas'ın yanından geçerken sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alınmıştı.
Yapılan incelemede Verstappen suçlu bulundu ve kendisine 3 sıra grid cezası ile 2 ceza puanı verildi.
Bu cezanın ardından Verstappen 4. sıraya gerilerken Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonunu kazanmış oldu. Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton da birer sıra yükselmiş oldular.
Verstappen'in Bottas'ın kazasının ardından tur zamanını iyileştirmesi gerekmiyordu çünkü bir önceki turunda yine en hızlı turu atmıştı ve kazanın ardından eski tur zamanıyla da pole pozisyonunu alacaktı.
Buna rağmen Verstappen, Bottas'ın kazasının olduğu son sektör zamanını 0.001 sn geliştirerek genel derecesini de iyileştirdi.
Seans sonrasında röportajda Bottas'ın kazasını gördüğünü ve yavaşlamadığını söylemesinin ardından Verstappen, hakemler tarafından çağrıldı.
Yapılan incelemenin ardından Verstappen'in kazada yeteri kadar yavaşlamadığını kabul ettiği ancak sarı bayrakları görmediğini belirttiği açıklandı. Ancak araç üstü görüntüler incelendiğinde pistin sol tarafındaki sarı bayrakların zamanında sallandığı, bu yüzden Verstappen'e ceza verildiği açıklandı.
Böylece Ferrari, yaz tatilinden bu yana tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazanma rekorunu sürdürmüş oldu.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Verstappen 3 sıra cezası aldı, pole Leclerc'in!
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan