Formula 1
Verstappen 26 farklı pistte pole pozisyonu kazandı: Rekor hâlâ Hamilton'da
Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sinde resmî pole pozisyonunu kazanarak Formula 1 kariyerinde ilk sıradan start aldığı farklı pist sayısını 26'ya yükseltti. Hollandalı pilot, bu alanda Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Kemal Şengül
Düzenlendi: 21 Kas 2026 09:45
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Formula 1'de pole pozisyonu istatistikleri genellikle toplam sayılar üzerinden değerlendiriliyor. Ancak bir pilotun kaç farklı pistte pole elde ettiği de kariyerinin kapsamını ortaya koyan önemli göstergelerden biri.
Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sinde bu alandaki kariyer sayısını 26'ya çıkardı. Böylece farklı pistlerde pole pozisyonu elde eden pilotlar sıralamasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Bu başarı Las Vegas'ta biraz farklı bir şekilde geldi. Kimi Antonelli, sıralama turlarında 1:33.893'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Ancak Mercedes pilotunun içten yanmalı motor değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra grid cezası, yarışın başlangıç sıralamasını değiştirdi. Verstappen, ikinci en hızlı zamanı yapmasına rağmen resmî pole pozisyonuna yükseldi.
Dolayısıyla Las Vegas, Verstappen'in farklı pistlerde pole kazandığı 26. lokasyon olarak kariyer istatistiklerine eklendi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Rekor Lewis Hamilton'ın: 32 farklı pist
Bu kategorinin zirvesinde Lewis Hamilton bulunuyor. Britanyalı pilot, Formula 1 kariyeri boyunca 32 farklı pistte pole pozisyonu elde ederek rekoru elinde tutuyor.
Verstappen'in Las Vegas öncesindeki sayısı 25'ti. Bu sonuçla 26'ya yükselen Hollandalı, Hamilton'ın altı pist gerisinde bulunuyor.
Bu istatistikte üçüncü sırada 23 farklı pistte pole pozisyonu kazanan Sebastian Vettel yer alıyor. Alain Prost 22 farklı pistle dördüncü sırada bulunurken Ayrton Senna ve Nigel Mansell 20'şer pistte pole elde etti. Michael Schumacher ise 19 farklı pistte ilk sıradan start alma başarısı gösterdi.
Verstappen ve Hamilton'ın henüz pole kazanamadığı pistler
Verstappen'in 26 farklı pistte pole pozisyonu elde etmiş olması, Formula 1 kariyerinin bu alandaki en dikkat çekici istatistiklerinden biri. Ancak Hollandalı pilotun henüz ilk sıradan başlayamadığı pistler de bulunuyor.
2026 takviminde Verstappen'in kariyeri boyunca pole kazanamadığı TEK pist Madrid. 2027'de takvime geri dönecek İstanbul Park ve Portimão da bu listeye eklenecek. Verstappen, İstanbul'da 2020 ve 2021 yıllarında, Portimão'da ise 2020 ve 2021 yıllarında yarışmasına rağmen pole pozisyonu elde edemedi.
Lewis Hamilton'ın kariyerinde ise 32 farklı pistte pole pozisyonu bulunuyor. Britanyalı pilotun 2026 takviminde henüz pole kazanamadığı pistler Miami, Zandvoort, Las Vegas ve Madrid. Hamilton'ın kariyerinde 105 pole pozisyonu bulunmasına rağmen bu dört lokasyon henüz bu listeye eklenemedi.
2027 takviminde geri dönecek İstanbul Park, Hamilton'ın da kariyerinde pole kazanamadığı pistlerden biri. Ancak Portimão için farklı bir durum söz konusu: Hamilton, 2020 Portekiz Grand Prix'sinde Mercedes ile pole pozisyonunu kazanmıştı. Dolayısıyla Portimão, Hamilton'ın kariyerinde pole elde ettiği pistler arasında yer alıyor.
Böylece 2027 sezonunda iki pilotun da kariyerlerinde henüz pole kazanamadıkları ortak pistler İstanbul Park ve Madrid olacak. Portimão ise yalnızca Verstappen için yeni bir pole fırsatı anlamına geliyor.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
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