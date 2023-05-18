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Verstappen, 25 yaş altı en çok kazanan sporcular içerisinde 3. sırada

Son iki sezonun Formula 1 şampiyonu Max Verstappen, pist üstündeki başarıları kadar pist dışındaki ekonomik durumuyla da tüm dünyada en çok kazanan sporcular arasına adını yazdırıyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

2021 ve 2022 yıllarında Red Bull ile şampiyon olan Verstappen, 2022'de takımı ile anlaşma yenilemişti. Bu anlaşmayla Verstappen 2028'e kadar Red Bull pilotu olmaya devam ederken aynı zamanda Formula 1'in en çok kazanan sporcusu olma unvanına erişti.

Forbes'un haberine göre Verstappen, 25 yaş ve altı sporcular içerisinde tüm dünyada en çok kazanan 3. atlet oldu. Bu alanda Verstappen'den daha çok kazanan sadece 2 sporcu var.

Habere göre Verstappen, 1 Mayıs 2022 ile 1 Mayıs 2023 arasında 64 milyon dolar civarında para kazandı. Bu rakamın 60 milyonu Verstappen'in ödül, maaş ve bonuslarını içeriyor. Kalan 4 milyon dolar ise pist dışındaki sponsorluk gibi şeylerden geldi.

Bu alanda lider, ünlü futbolcu Kylian Mbappé (25) oldu. Fransız futbolcunun Paris Saint-Germain takımından 120 milyon dolar civarında para aldığı, bunun 100 milyon dolarının doğrudan sahadaki performansı sayesinde geldiği düşünülüyor.

2. sırada 70 milyon dolar ile NFL oyuncusu Kyler Murray (25) yer alıyor.

Verstappen bu kazancıyla Manchester City oyuncusu Erling Haaland ve NBA oyuncusu Luka Doncic gibi isimleri geride bıraktı.

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