Verstappen: "2028'de belki emekli olabilirim, dayanıklılık yarışları ilgimi çekiyor"

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Verstappen, Formula 1 tarihinde tam bir sezon geçiren ve yarış kazanan en genç pilot konumunda. Hollandalı pilot, bir F1 aracına ilk olarak 17 yaşında oturdu ve henüz 24 yaşında olsa dahi motor sporlarının zirvesinde 8. sezonunu geçiriyor.

Verstappen'in kariyerine bu denli erken başlamış olması, onun emekliliğinin de bazı pilotlara kıyasla daha erken gelmesine neden olabilir.

Hollandalı pilotun 2028'in sonuna kadar Red Bull'la sözleşmesi bulunuyor ve Verstappen, 2028'de bu sözleşmenin bitmesinin ardından emekli olabileceğini gizlemiyor.

Son şampiyon, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "2028 yılının ardından ne yapacağıma henüz karar vermedim. Belki emekli olabilirim."

"17 yaşımdan beri Formula 1'deyim ve zaten çok uzun zaman oldu. Formula 1'de çok sayıda sezon geçirdim. Belki o noktada farklı bir şey yapmak isteyebilirim." demişti.

Bu sefer Hollandalı De Telegraaf'a konuşan Verstappen, yeniden 2028'in ardından emekli olma olasılığından bahsederken, dayanıklılık yarışlarının ilgisini çektiğini de ekledi.

Şampiyona lideri pilot, "2028'den sonra belki de sporu bırakırım. 2028'e geldiğimizde uzun bir süre F1'de sürmüş olacağım. Bu karar biraz da aracın iyi olup olmadığına, hâlâ galibiyetler ya da şampiyonluklar için yarışıp yarışmadığıma bağlı olacak."

"Gridin arkalarında tur atmaya dayanamıyorum. Bunu yapacağıma başka bir seriye giderim. Şu anda başka bir takıma geçmeyi de istemem."

"Yani eğer bir yerde iyi hissediyorsanız ve her şey çalışıyorsa, bunu neden değiştiresiniz ki?" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, emekli olması durumunda ne yapacağı konusunda da bazı fikirlere sahip. Hollandalı pilot, her fırsatta dayanıklılık yarışlarının ilgisini çektiğini dile getiriyor ve evindeki simülatörüyle sanal dayanıklılık yarışlarına katılıyor.

Son şampiyon, dayanıklılık yarışlarında "daha az baskı olduğunu" ve o yarışların "daha eğlenceli" olduğunu düşünüyor.

"Orada daha az baskı ve daha çok eğlence var. Dayanıklılık yarışlarını F1 kariyerim devam ederken bile yapabilirim. Bu yıl ya da sonraki yıl [dayanıklılık yarışı] yapmam ama sonrasında olabilir."

"24 Saat yarışları bana göre bir şeymiş gibi duruyor: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona, 12 Saat Sebring ya da Avustralya'daki Bathurst yarışı."

Verstappen'in babası Jos Verstappen, dayanıklılık yarışlarına ek olarak rallilere katılmayı da seviyor. Fakat Max, ralli konusunda babası kadar hevesli değil. Max, emekli olmasının ardından ralli yapmayı düşünmüyor.

Ralli hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Arada sırada eğlencesine aracı sürmeyi seviyorum ama yarışlara katılmıyorum. Bence çok tehlikeli. Ayrıca bir kopilot ile sürüş yapmak da bana çok iyi bir şeymiş gibi gelmiyor. Kendi başıma yarışmayı tercih ederim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool