Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik" Sonraki / Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"
Formula 1 Haberler

Verstappen: "2028 sezonunun ardından belki emekli olurum"

2021 F1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, henüz gelecekte ne yapacağına karar vermediğini ve belki de 2028 sonunda emekli olabileceğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "2028 sezonunun ardından belki emekli olurum"
Haberi dinle

Max Verstappen, bu yılın başlarında Red Bull ile 2028 sonuna kadar devam edecek olan oldukça kârlı bir kontrat imzalamıştı.

Bu, Verstappen'in en az altı yıl daha Red Bull ve Formula 1'de kalacağı anlamına geliyor fakat bazıları onun Mercedes ya da Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor.

Verstappen geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, geleceğin ne getireceğini bilmediğini ve Red Bull'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Fakat Hollandalı pilot, kontratı bittiğinde spordan ayrılma ihtimalini reddetmiyor.

Verstappen, "Planım 2028 yılına kadar burada kalmak. Takım değiştirmeyi düşünmüyorum. Burada çok mutluyum ve takımım da benimle çok mutlu."

"Fakat 2028 yılının ardından ne yapacağıma henüz karar vermedim. Belki emekli olabilirim."

"17 yaşımdan beri Formula 1'deyim ve zaten çok uzun zaman oldu. Formula 1'de çok sayıda sezon geçirdim. Belki o noktada farklı bir şey yapmak isteyebilirim. 31 yaşına geldiğimde zirve noktasına ulaşıp ulaşamayacağımı ya da performansımdaki düşüşün tam olarak nerede meydana geleceğini bilmiyorum."

"Başka tarz yarışlar yapmak istiyorum. Mesele dayanıklılık yarışları ilgimi çekiyor. Belki de sürekli seyahat etmekten bıkmış olacağım, belki daha kolay bir hayat ve sadece sevdiğim yarışları yapmak isteyeceğim."

"Eğer şampiyonluk kazanma fırsatınız varsa bunu değerlendirmek istersiniz. Yani 2028'de şampiyonluk mücadelesindeysem, aniden emekli olmak aptalca olabilir."

"Şimdiden neler olacağını tahmin etmek zor."  dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik"
Önceki haber

Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik"
Sonraki haber

Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"

Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı" Monako GP
Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"

Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu" Monako GP
Formula 1

Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"

Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik" Monako GP
Formula 1

Gasly: "Puan kazanmayı hak etmiştik"

Son Haberler

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Eğer bütçe sıkıntınız varsa ayağınızı yorganına göre uzatmalısınız"

Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, galibiyete ulaşamamasının sebeplerinden biri olarak Latifi'yi gösterdi

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"

Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun hatasına ıslak bir zemine değmesi sebep olmuş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.