Verstappen: "2028 sezonunun ardından belki emekli olurum"

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Max Verstappen, bu yılın başlarında Red Bull ile 2028 sonuna kadar devam edecek olan oldukça kârlı bir kontrat imzalamıştı.

Bu, Verstappen'in en az altı yıl daha Red Bull ve Formula 1'de kalacağı anlamına geliyor fakat bazıları onun Mercedes ya da Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor.

Verstappen geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, geleceğin ne getireceğini bilmediğini ve Red Bull'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Fakat Hollandalı pilot, kontratı bittiğinde spordan ayrılma ihtimalini reddetmiyor.

Verstappen, "Planım 2028 yılına kadar burada kalmak. Takım değiştirmeyi düşünmüyorum. Burada çok mutluyum ve takımım da benimle çok mutlu."

"Fakat 2028 yılının ardından ne yapacağıma henüz karar vermedim. Belki emekli olabilirim."

"17 yaşımdan beri Formula 1'deyim ve zaten çok uzun zaman oldu. Formula 1'de çok sayıda sezon geçirdim. Belki o noktada farklı bir şey yapmak isteyebilirim. 31 yaşına geldiğimde zirve noktasına ulaşıp ulaşamayacağımı ya da performansımdaki düşüşün tam olarak nerede meydana geleceğini bilmiyorum."

"Başka tarz yarışlar yapmak istiyorum. Mesele dayanıklılık yarışları ilgimi çekiyor. Belki de sürekli seyahat etmekten bıkmış olacağım, belki daha kolay bir hayat ve sadece sevdiğim yarışları yapmak isteyeceğim."

"Eğer şampiyonluk kazanma fırsatınız varsa bunu değerlendirmek istersiniz. Yani 2028'de şampiyonluk mücadelesindeysem, aniden emekli olmak aptalca olabilir."

"Şimdiden neler olacağını tahmin etmek zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images