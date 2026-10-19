Formula 1
Verstappen, 2027'de Spa 24 Saat'te yarışmak istiyor
Max Verstappen, gelecek sezon 'Intercontinental GT Challenge' kapsamında düzenlenen Spa 24 Saat yarışında mücadele etmek istediğini yineledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 19 Eki 2026 11:55
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen, gelecek sezon Spa 24 Saat yarışında start alma hedefini bir kez daha doğruladı. GT yarışlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Spa 24 Saat, Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde düzenleniyor ve Intercontinental GT Challenge takviminin önemli durakları arasında yer alıyor.
Formula 1 dışındaki yarışlarda mücadele etme isteğini daha önce de dile getiren Verstappen, bu yıl hem Nürburgring 24 Saat hem de GT World Challenge Europe organizasyonlarında piste çıktı.
Hollandalı sürücü, mayıs ayında Nürburgring 24 Saat yarışında Dani Juncadella, Lucas Auer ve Jules Gounon ile aynı aracı paylaştı. Yarışın son bölümlerine kadar mücadeleye liderlik eden ekip, yaşadığı problem nedeniyle galibiyet mücadelesinin dışında kaldı.
Verstappen daha sonra GT World Challenge Europe sezon finalinde, Portimao'da piste çıktı. Bu kez Team Verstappen adına kullanılan Mercedes-AMG GT3'ü Chris Lulham ve Ben Barnicoat ile paylaşan Hollandalı sürücü, üç saatlik yarışın sonunda dokuzuncu sırada yer aldı.
Verstappen'in dayanıklılık yarışlarındaki programının gelecek sezon da devam etmesi bekleniyor. Hollandalı sürücü, 2027 Spa 24 Saat yarışına katılmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Max Verstappen, Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3
Fotoğraf: Max Verstappen
Verstappen, "Burası en sevdiğim pist. Bu yüzden katılımımı mümkün hale getirmeye çalışıyorum."
"Elbette her şeyi iyi planlamam gerekiyor. Oraya gittiğimde yarışa en iyi şekilde hazırlanmış olmak istiyorum."
"Ben Belçika'da doğdum. Bu nedenle yılın en büyük dayanıklılık yarışlarından birinde burada mücadele etmek güzel olacak. Orada olmak için elimden geleni yapacağım."
2027 Spa 24 Saat yarışı, 24-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon, Portekiz ve Britanya Grand Prix'leri arasındaki hafta sonuna denk geliyor.
Yarış, dünya genelinde düzenlenen beş dayanıklılık etkinliğini bir araya getiren Intercontinental GT Challenge'ın (IGTC) bir ayağını oluşturuyor. GT3 kategorisinin önde gelen takımlarını ve sürücülerini buluşturan seri, farklı kıtalardaki önemli dayanıklılık yarışlarını aynı şampiyona çatısı altında topluyor.
2027 IGTC sezonu, Bathurst 12 Saat yarışıyla başlayacak. Ardından Texas 8 Saat ve Nürburgring 24 Saat yarışları düzenlenecek. Spa 24 Saat'in ardından sezon, Suzuka 1000 km yarışıyla sona erecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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