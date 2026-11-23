Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen, 2027 Daytona 24 Saat yarışına katılabilir

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, 2027 yılında Daytona 24 Saat yarışında mücadele etme ihtimalini araştırdığını açıkladı.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 16:20

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Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Max Verstappen, Daytona'yı ziyaret etti.

Hollandalı pilot, ziyaretin amacının Red Bull için içerik çekmek olduğunu söylese de bu ziyaret, Verstappen'in Daytona International Speedway'de dayanıklılık yarışı Rolex 24'e katılmayı düşünüp düşünmediği sorusunu da beraberinde getirdi.

Las Vegas'taki basın toplantısında Motorsport.com'un bu konudaki sorusunu yanıtlayan Verstappen, gelecek kış yarışa katılma ihtimalinin henüz gündemden çıkmadığını açıkladı.

Verstappen, "Bunun mümkün olup olmadığını araştırıyoruz ancak bu ziyaret, Red Bull ile bazı çekimler yapmak içindi."

"Ama bunun kesinlikle katılmak istediğim yarışlardan biri olduğunu söyleyebilirim."

Yarışın F1 sezonunun kış arasına denk gelmesi, Verstappen'in bu yarışta mücadele edebilmesini mümkün kılıyor. Daytona 24 Saat'in 28-31 Ocak 2027 hafta sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

Race start

Photo by: Art Fleischmann

Hollandalı pilot, "Evet, bu yarışa F1 kariyerim devam ederken katılmam kesinlikle mümkün. Umarım bunu gerçekleştirebilirim. Ancak haberleri öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Bunun için hâlâ zamanımız var."

Le Mans 24 Saat konusunda ise Verstappen, gelecek yıl yarışmayacağını daha önce belirtmişti. Hollandalı pilot, Circuit de la Sarthe'da mücadele etmek için çok kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçmek istiyor. Ancak Daytona'nın kendisi için farklı bir durum olduğunu açıkladı.

Verstappen şöyle konuştu: "Le Mans'a yalnızca bir Hypercar ile katılmak istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izleyeceğinizi dikkatlice düşünmemiz gerekiyor.”

"Daytona'da veya Nordschleife'de yarışmak istersem bunu bir GT3 aracıyla yaparım. Bunun daha kolay olduğunu söylemek istemiyorum ancak bir Hypercar programı organize etmekten biraz daha kolay."

Verstappen'e, Fernando Alonso'nun Dakar Rallisi’nde yer alacağı hatırlatıldığında ise Hollandalı pilot şunları söyledi: "Bu güzel bir şey, değil mi?”

“Pilotların F1 dışında başka şeyler yaptığını ve farklı yarış serilerinden de keyif aldığını görmek çok hoşuma gidiyor.”

"F1 sezonu zaten yeterince uzun. Ama ailemi de yanımda götürebilirsem diğer yarışlara katılmayı da deneyeceğim."

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo by: ADAC Motorsport

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