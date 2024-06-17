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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"

Max Verstappen, 2026 yılında Formula 1 araçları için önerilen 30 kg'lık ağırlık azaltımının "en az 100-150 kg" olması gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA, Monako Grand Prix'sinden önce iki sezon için belirlenen yeni düzenlemelerin ayrıntılarını yayınladı. Araçlar, mevcut araçlara göre daha kısa ve dar olacak. 
Ağırlıktaki 30 kg'lık azalma, son yıllarda daha hafif araçlar isteyen sürücüler için memnuniyet verici bir rahatlama olacak.
Ancak takımlar halihazırda minimum değerleri karşılamakta zorlanırken ve tur zamanına mal olan fazla kiloyla çalışmak zorunda kalırken, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen bunun zorluklara yol açabileceğinden endişe ediyor.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Verstappeni "Her şey bu şekildeyken çok zor olacak ama bakalım."
"Yani, şu anda bile bazı araçlar fazla kilolu, değil mi? Elbette boyutların biraz değiştiğini biliyorum ama 30 kilonun mükemmel senaryo olacağından emin değilim."
Verstappen, planlanan azaltmanın sürücülerin isteklerini karşılamak ve direksiyon başında daha heyecan verici bir deneyim sağlamak için yeterli olup olmadığı konusunda ise şu yanıtı verdi: "En az 100-150 kiloluk bir azalmaya ihtiyacımız var."
"Araçları daha çevik ve muhtemelen biraz daha eğlenceli hale getirmek için kesinlikle ihtiyacımız olan şey bu."
"Güvenlik konusu araca çok fazla ağırlık ekledi, bu elbette iyi bir şey ama eminim ki bazı şeyleri biraz daha farklı yapabiliriz. Bu sizin yazdığınız yönetmeliklere bağlı."
DRS yeni araçlarda yer almayacak, aktif aerodinamik ve elektrikli geçersiz kılma sürücülerin kullanımına sunulacak.
Bu konuda Verstappen, "Ne kadar etkili olacağını bilmiyorum." diyerek şaka da yaptı: "Belki de biraz -mario kartta olduğu gibi- muzlara ve kırmızı kabuğa ihtiyacımız var!"

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