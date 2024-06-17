Verstappen: "2026'da araç ağırlıkları daha da azaltılmalı"
Max Verstappen, 2026 yılında Formula 1 araçları için önerilen 30 kg'lık ağırlık azaltımının "en az 100-150 kg" olması gerektiğine inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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