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Formula 1

Verstappen: "2026 motorları için paniğe gerek yok"

Max Verstappen, Red Bull'un 2026 Formula 1 sezonu için hazırladığı güç ünitesinin durumu konusunda "paniğe gerek olmadığını" söylüyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Pole adamı Max Verstappen, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama yapıyor

Pole adamı Max Verstappen, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama yapıyor

Glenn Dunbar / Motorsport Images

2026 yılında F1, pahalı ve karmaşık MGU-H sistemini ortadan kaldıran ve bunun yerine MGU-K tarafından sağlanan elektrik gücüne daha fazla önem veren revize edilmiş güç ünitesi düzenlemelerine geçiyor.

F1 ayrıca turbo şarjlı V6 motorlar için sürdürülebilir yakıtları benimseyecek. Bu da elektrik ve içten yanmalı güç arasında öngörülen 50/50'lik güç oranının bir parçası olarak turbo şarjlı motorların devamı anlamıa geliyor.

Red Bull ve kardeş takım VCARB, 2026 için Honda motorlarından Red Bull Powertrains tarafından geliştirilen ve Red Bull'un Milton Keynes'deki merkezinde ortak Ford'un katkılarıyla üretilecek olan güç ünitelerine geçecek.

Red Bull için şirket içi motora geçiş, takım patronu Christian Horner'ın takımın 20 yıllık tarihindeki "en büyük zorluk" olarak nitelendirdiği bilinmeyene doğru büyük bir adım anlamına geliyor.

Ancak motor projesinin diğer üreticilerin gerisinde kaldığı ve Verstappen'in seçeneklerini düşünmesi için bir neden olabileceği yönündeki iddialar karşısında Hollandalı henüz bu konuda "paniğe gerek olmadığını" söylüyor.

Verstapen, "Yani, eğer bir şeyler hakkında spekülasyon yapmam gerekirse, eğer yarın hâlâ hayattaysam bu konuda endişelenmeliyim, değil mi? Yani, bu konuda çok fazla endişelenmiyorum."

"Elbette bu konuda Christian'la ve orada çalışan insanlarla yakın temas halindeyim. Herkes canla başla çalışıyor, yani bu konuda panik yapmaya gerek yok. Hâlâ 2026'da değiliz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen, Red Bull Powertrains'in 2026'da yeni gelen Audi'nin de katılacağı mevcut üreticilerle başa çıkmak için "çok büyük bir görevle" karşı karşıya olduğunu kabul etti.

Verstappen, "Bunun çok büyük bir görev olduğunu biliyoruz, bunu hafife almıyoruz. Elbette, bu kadar çok köklü motor üreticisi varken, onları yenmenin kolay olacağını da düşünmüyoruz."

"Ancak proje üzerinde çalışan çok sayıda iyi çalışanımız var ve bu konuda çok heyecanlıyız. Nerede olacağını elbette zaman gösterecek." dedi.

Geçtiğimiz yaz Horner, FIA'nın hibrid güç çıkışındaki 50/50 eşit oranı yeniden gözden geçirmesini ve yarış kalitesine ilişkin endişeler nedeniyle iten yanmalı güç oranını artırmasını istedi. Mercedes takım patronı Toto Wolff ise, bunun Red Bull'un diğerlerinin gerisinde kalmaktan korktuğunun bir işareti olduğunu öne sürdü.

Henüz 2026 için şasi kuralları kesinleşmemişken, araçların batarya güçlerinin tükenmesiyle düzlüklerde dramatik bir şekilde yavaşlaması endişelerini azaltmak için daha hafif ve daha düşük sürtünmeli araçlar dizayn edebilmek için çalışmalar devam ediyor.

Amaç, 2026 otomobillerini daha kısa, daha dar ve 40 kg ila 50 kg daha hafif hale getirmek ve sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için ekstra hareketli aerodinamik parçalara sahip olmak.

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