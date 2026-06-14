Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Verstappen, 2026 için Nordschleife planlarını netleştirdi

Max Verstappen, bu yıl Nürburgring Nordschleife'da başka bir yarışa katılmayacağını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Max Verstappen, geçen ay düzenlenen Nürburgring 24 Saat yarışına hazırlık amacıyla 2026 sezonunun ilk bölümünde Nordschleife'de birkaç kez piste çıkmıştı.

Hollandalı pilotun efsanevi pistteki bu sürüşleri, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde büyük ilgi görürken, Verstappen'e Formula 1 dışındaki yarış faaliyetlerine devam etme fırsatı da sunmuştu.

Ancak Nürburgring 24 Saat yarışı geride kalmış olsa da, sezonun geri kalanında Nordschleife'da düzenlenecek birçok NLS yarışı daha bulunuyor.

2026 NLS2 Start Sıralaması: Verstappen, Nordschleife'de pole pozisyonunu elde etti

2026 NLS2 Start Sıralaması: Verstappen, Nordschleife'de pole pozisyonunu elde etti

Fotoğraf: VLN

Buna rağmen Verstappen, takvim çakışmaları nedeniyle bu yarışlarda yer almasının mümkün görünmediğini ve Nürburgring'de birlikte yarıştığı takım arkadaşları Dani Juncadella, Jules Gounon ve Lucas Auer'in de GT World Challenge'da mücadele etmelerini bu duruma örnek gösterdi.

Verstappen, "Sanırım bu NLS yarışları GT World Challenge yarışlarıyla çakışıyor. Bu yüzden orada yer almayacağım." dedi.

Öte yandan Verstappen'in önümüzdeki aylardaki yarış takvimi de oldukça yoğun olacak.

2026 Formula 1 sezonu, dalgalı geçen ilk yarışların ardından hız kazanırken, Red Bull pilotunun hem Formula 1 hem de diğer motor sporları faaliyetlerini aynı anda yürütmesi giderek daha zor hale geliyor.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"
Sonraki haber Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Canlı dereceler: İspanya GP

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP
Daha fazlası
Max Verstappen

Steiner: "Wolff, Antonelli'nin yanına Verstappen'i getirmeyecek kadar akıllı"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Steiner: "Wolff, Antonelli'nin yanına Verstappen'i getirmeyecek kadar akıllı"

Red Bull, Verstappen'in Monako'da yarış dışı kalma nedenini buldu

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Red Bull, Verstappen'in Monako'da yarış dışı kalma nedenini buldu

Startta yarış dışı kalan Verstappen: "Motor resmen öldü!"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Startta yarış dışı kalan Verstappen: "Motor resmen öldü!"

Son Haberler

Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Canlı dereceler: İspanya GP

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle