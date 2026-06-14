Verstappen, 2026 için Nordschleife planlarını netleştirdi
Max Verstappen, bu yıl Nürburgring Nordschleife'da başka bir yarışa katılmayacağını açıkladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Max Verstappen, geçen ay düzenlenen Nürburgring 24 Saat yarışına hazırlık amacıyla 2026 sezonunun ilk bölümünde Nordschleife'de birkaç kez piste çıkmıştı.
Hollandalı pilotun efsanevi pistteki bu sürüşleri, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde büyük ilgi görürken, Verstappen'e Formula 1 dışındaki yarış faaliyetlerine devam etme fırsatı da sunmuştu.
Ancak Nürburgring 24 Saat yarışı geride kalmış olsa da, sezonun geri kalanında Nordschleife'da düzenlenecek birçok NLS yarışı daha bulunuyor.
2026 NLS2 Start Sıralaması: Verstappen, Nordschleife'de pole pozisyonunu elde etti
Fotoğraf: VLN
Buna rağmen Verstappen, takvim çakışmaları nedeniyle bu yarışlarda yer almasının mümkün görünmediğini ve Nürburgring'de birlikte yarıştığı takım arkadaşları Dani Juncadella, Jules Gounon ve Lucas Auer'in de GT World Challenge'da mücadele etmelerini bu duruma örnek gösterdi.
Verstappen, "Sanırım bu NLS yarışları GT World Challenge yarışlarıyla çakışıyor. Bu yüzden orada yer almayacağım." dedi.
Öte yandan Verstappen'in önümüzdeki aylardaki yarış takvimi de oldukça yoğun olacak.
2026 Formula 1 sezonu, dalgalı geçen ilk yarışların ardından hız kazanırken, Red Bull pilotunun hem Formula 1 hem de diğer motor sporları faaliyetlerini aynı anda yürütmesi giderek daha zor hale geliyor.
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