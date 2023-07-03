Verstappen: "2026 F1 planları berbat görünüyor"

Avusturya Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonunda Motorsport.com, F1'in şasi düzenlemelerini planlanan tamamen yeni motorlarla mükemmel bir şekilde birleştirmemesi halinde kurallarda yanlış bir adım atma tehlikesiyle ilgili endişelerin olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İçten yanmalı motor gücü ve elektrik gücü yarı yarıya olacağı için, sürücülerin turların yarısında batarya gücünün tükenmesi ya da düzlüklerde vites değiştirmek gibi garip şekillerde araçları kullanmaları gerekebileceğine dair endişeler ortaya çıktı.

Red Bull patronu Christian Horner Avusturya Grand Prix'sinde, F1'in iyi bir gösteri sunmayan araçları piste çıkarmasının çok gerçek bir risk olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Horner, "Belki de çok geç olmadan dikkat etmemiz gereken nokta, şasinin hareketli aero ile böyle bir dereceye kadar telafi etmesini ve sürtünmeyi yarışın etkileneceği bir seviyeye düşürmesini gerektirecek teknik bir Frankenstein yaratmadığımızdan emin olmak için, yanma gücü ile elektrik gücü arasındaki orana bakmak." demişti.

Dünya şampiyonu Verstappen, 2026 araçlarının nasıl performans gösterdiğine dair simülasyon izlerini gördüğünü ve ilk izlenimlerinin iyi olmaktan uzak olduğunu söyledi.

Verstappen, "Takımla bu konu hakkında konuşuyordum ve verileri simülatörde de gördüm. Bana göre oldukça korkunç görünüyor."

"Monza'da düzlükte dümdüz giderken düzlüğün bitimine dört ya da beş yüz [metre] kala, neden olduğunu bilmiyorum, daha hızlı olduğu için düzlükte vites küçültmeniz gerekebilir. Bence ilerlemenin yolu bu değil. Ama tabii ki, orası muhtemelen en kötü pistlerden biri." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, saf sürüş yönünün ötesinde, yeni kuralların motor performansına çok fazla vurgu yapacağından, bunun da gridi bölebileceğinden ve mücadeleyi mahvedebileceğinden korkuyor.

Verstappen, "Benim için sorun, bunun bir ICE (içten yanmalı motor) yarışması olacak gibi görünmesi, yani en güçlü motora sahip olan büyük bir avantaja sahip olacak."

"Formula 1'in amacının bu olmaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü o zaman yeniden büyük bir gelişim savaşı başlatacaksınız ve muhtemelen birkaç beygir gücü bulmak oldukça pahalı hale gelecek. Aslında bunun tam tersi olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, araçlar muhtemelen çok daha az sürtünmeye sahip olacak. Yani düzlükte sollamak daha da zor olacak." dedi.

F1'in araçların düzlüklerde minimum sürtünmeye sahip olmasını sağlamayı planladığı yol, hareketli kanatları veya geri çekilebilir parçaları içerebilecek aktif aero sistemlerinin kullanılmasından geçiyor.

Teoride bu kulağa son teknoloji gibi gelse de Verstappen bunun F1 için doğru yön olduğu konusunda şüpheci.

"Kontrol edemediğiniz aktif aerodinamiklere sahipsiniz ve sistem bunu sizin için kontrol edecek. Bu da bence sürüşü çok garip hale getiriyor, çünkü ben kendim kontrol etmeyi tercih ediyorum."

"Elbette, birinin arkasında olduğunuzda, belki daha fazla ön veya daha fazla arka yere basma gücüne ihtiyaç duyarsınız. Bu tür şeyler. Ancak sistem bunu sizin için kontrol etmeye başlarsa, bunun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum."

"Ayrıca, ağırlık yine artıyor. Yani evet, buna ciddi bir şekilde bakmamız gerekiyor çünkü 2026 çok uzak değil. Ve şu anda bana göre tüm rakamlar ve verilerden gördüğüm kadarıyla durum çok kötü görünüyor. Dolayısıyla şu anda beni çok heyecanlandıran bir şey değil."