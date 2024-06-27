Verstappen: "2025'te Red Bull ile yarışacağım"

Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'sinde gazetecilerle yaptığı bir konuşmada, 2025 sezonunda Red Bull ile yarışacağını belirtti.

Bu açıklama, Verstappen'in, üç dünya şampiyonluğu ve 61 Grand Prix zaferi elde ettiği Red Bull takımını bırakabileceği olasılığının Cidde'de ortaya çıkmasına istinaden geldi. Verstappen'in Red Bull ile 2028 sezonu sonuna kadar süren bir kontratı bulunuyor.

Bu ihtimal, takım patronu Christian Horner'ın bir kadın çalışanına yönelik davranışlarıyla ilgili soruşturmanın ardından Red Bull’un 2024 başlarındaki yönetim savaşı sırasında ortaya çıktı ve Verstappen'in Red Bull motorsporları danışmanı Helmut Marko'yu güçlü bir şekilde desteklemesiyle bağlantılıydı.

Özellikle de Marko'nun yakın geleceğini Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff ile çözmesinin ardından Verstappen'in takımdan ayrılma olasılığı, Cidde olayından bu yana önemli ölçüde azaldı. Ancak Mercedes'in Verstappen'i Red Bull'dan çekme çabalarına olan ilgi artmaya devam etti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avustralya etkinliğinde,

"Bu, belirli bir aşamada gerçekleşmesi gereken bir tür ilişki" diyerek durumu tekrar gündeme getirdi. Bu durum, geçen haftaki İspanya GP'sinde Wolff ve Horner’ın yer aldığı medya oturumlarında tekrar tartışıldı.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, "Bu aşamada herhangi bir görüşme yapılmıyor çünkü öncelikle kendimize ve aracı iyileştirmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum," demişti.

Ancak bunun ardından Mercedes-Benz CEO'su Ola Kallenius, Sky Almanya'ya F1'in 2026 motor kuralı değişiklikleri sırasında Verstappen ile sözleşme imzalamak için "bir fırsat" olduğunu ve Hollandalının "gümüş rengi içinde iyi görüneceğini" düşündüğünü söyledi.

Verstappen, Red Bull Ring'deki etkinlik öncesi basın toplantısında, bu tür yorumlardan doğan manşetler göz önüne alınarak 2025'te %100 Red Bull için yarışacağını söyleyerek durumu netleştirmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:

"Bunu daha önce söylediğimi düşünüyorum. Doğal olarak insanlar konuşuyor, ancak en önemli şey gelecekte çok rekabetçi bir arabaya sahip olmamız. Şu anda elbette işler çok yakın ama daha fazla iyileştirmek için takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Ve kesinlikle, bunu zaten takımla konuştum, önümüzdeki yıl tekrar rekabetçi olmaya çalışmak için çabalıyoruz ve buna odaklanıyoruz."

Verstappen, McLaren'in son yarışlardaki güçlü performansının ardından 2025'te takımın en iyi araca sahip olmayacağını fark ederse Red Bull'u terk etmeye karar verip vermeyeceği sorulduğunda ise,

"Formula 1'in öyle işlediğini sanmıyorum. Bir anda 'güle güle arkadaşlar' diyemezsiniz. İşler böyle işlemiyor."

"Takımla uzun bir sözleşmem var, bulunduğum yerden çok mutluyum ve daha önce de söylediğim gibi, zaten gelecek yıl için arabaya uygulayabileceğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden, sanırım bu, gelecek yıl nerede yarışacağımı yeterince söylüyor." yanıtını verdi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport.com, Verstappen'e 2025'te gerçekten Red Bull'da yarışıp yarışmayacağı konusunda net bir 'evet veya hayır' yanıtı vermesi için baskı yaptıktan sonra, konuşma şu şekilde devam etti:

Verstappen: “Cevabımdan bunu anlamadınız mı?” diye yanıtladı.

Muhabirlerin yine de net bir cevap vermesi ısrarı üzerine Verstappen, “Tamam, evet. Zaten bu yüzden gelecek yılın arabası üzerinde çalıştığımızı söyledim. Sanırım, buna çok odaklandığınızda, bu, takım için de yarıştığınız anlamına gelir.”

Verstappen'in cevabı, Red Bull'daki geleceğinin şu anda nasıl gördüğüne dair en net yanıtı sağlasa da gelecekte isterse sözleşmesi bitmeden önce takımdan ayrılmaya çalışmasını engellemiyor. Verstappen'in bunu yapma olasılığı nedeniyle Mercedes'in Andrea Kimi Antonelli'nin 2025 için Lewis Hamilton'ın yerine takımla yarışacağını açıklamadığı anlaşılıyor.