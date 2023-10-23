Verstappen: "2024'ün ilk yarışında nerede olduğumuzu göreceğiz"

Red Bull bu yıl şimdiye kadarki 18 yarışın 17'sini kazanarak, tüm zamanların en baskın performanslarından birisini sergiliyor.

Bu süreçte 15 zafer elde eden Max Verstappen, iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştıkları göz önüne alındığında, 2024'e konsantre olduklarını ima etti.

Bu konudaki bir soru üzerine Verstappen, "Son güncellememizin üzerinden epey zaman geçti."

"Şu anda bizi yakalamış durumdalar fakat gelecek yılki ilk yarışta herkesin nerede olacağını görmek ilginç olacak."

"Fakat belirli kurallar var. Lider takım olduğunuzda daha az rüzgar tüneli süresine sahip oluyorsunuz ve dürüst olmak gerekirse bu doğru bir şey, bence spor için iyi bir uygulama."

"Gelecek yıl ne kadar rekabetçi olacağımızı elbette zaman gösterecek."

"Bence iyi olan şey, kuralların gerçekten değişmiyor olması, bu yüzden şimdi ne yaparsanız yapın gelecek yıl için çok şey öğreniyorsunuz."

"Yani tamamen bu yıla odaklanmıyorsunuz, gelecek yıla da bakıyorsunuz."

"Bu yüzden Mercedes'in araçlarını daha iyi anlamaya yönelik yaptığı şeyin kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum."

"Fakat tabii ki biz de gelecek yıl üzerinde çalışıyoruz ama aynı zamanda, şu anda sahip olduğumuz paketi de geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Verstappen, Amerika GP'de diğer sürücülerle verdiği yakın mücadeleden keyif aldığını da ekledi.

"İyiydi. Genel tempo diğer yarışlara göre çok daha yakındı ve doğal olarak bu da yarışı daha heyecanlı hale getiriyor."

"Gerçekten performansınızın zirvesinde olmanız gerekiyor. Fakat bugün tamamen mutlu değildim çünkü fren sorunlarıyla mücadele ediyordum."

"Dolayısıyla kendime güvenim pek yüksek değildi."



Fren sorunlarıyla ilgili detay vermesi istendiğinde Verstappen, "Frenleri hissedemiyordum. Ön taraf çok kolay kilitleniyordu, ayarlamaya çalışıyordum ve bu kez de arka taraf kilitleniyordu."

"Bu çok garip bir şey çünkü normalde frenleme konusunda hiç sorun yaşamam. Bu yüzden bugün neden olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü, frenler kilitlendiğinde lastiklerinizi de öldürüyorsunuz."

"Bu yüzden bugün kesinlikle yardımcı olmadı. Oysa cumartesi günkü his gerçekten harikaydı. Bugün harika bir his olmamasına rağmen yarışı kazandık. Yani en önemli şey bu."