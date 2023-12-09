Verstappen: "2024'te grid birbirine daha yakın olacak"

Hollandalı pilot, sezonu %86'lık galibiyet oranıyla tamamlayarak F1 tarihinin en yüksek galibiyet oranına ulaştı.

Ancak Verstappen Milton Keynes merkezli takımın gelecek sezon daha fazla zorlanacağını tahmin ediyor.

Verstappen, "Gerçekçi olmak gerekirse, bizim için 2023'te başardıklarımızdan daha iyisi olmayacak."

"Ama bence bu her zaman 20 yarış kazanmaya çalışmakla ilgili değil, aynı zamanda kendi içinizde ve araçta iyileştirmeler bulmaya çalışmakla da ilgili."

"Eğer bu, aracı gerçekten geliştirdiğimiz ve şampiyonluk için tekrar mücadele edebileceğimiz ama sadece 10 yarış kazanabileceğimiz anlamına geliyorsa, sorun değil."

"Sezon boyunca arkamızda rekabet oldukça inişli çıkışlı oldu, bir hafta sonu bir takım, diğer hafta başka bir takım vardı."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

"Bu yüzden gelecek yıl insanların bu yeni düzenlemeyle birlikte çok şey öğrenmesini bekliyorum, doğal olarak grid biraz daha yakın olacak." dedi.

Verstappen, başarısının tadını çıkarmaya özen gösterdiğini, çünkü tekrar ön sıralarda yer alacağının garantisi olmadığını da ekledi.

"Bu sezon takım olarak çok şey kazandık ama aynı zamanda takımdaki herkesle çalışmak gerçekten çok keyifliydi."

"Elbette arka arkaya birkaç kez kazandığınızda bu ivmeyi devam ettirmek istersiniz ve baskı her zaman üzerinizdedir, her zaman en iyisini yapmak istersiniz."

"Bu asla rekorları kırmakla ilgili olmadı, [ben] sadece her yarış hafta sonu elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bundan keyif almaya çalışıyordum."

"Bu tür harika anların çok sık yaşanmadığını biliyorsunuz. Çok, çok iyi bir yıldı." dedi.