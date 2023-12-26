Verstappen: "Diğer takımlardakiler aptal değil, 2024'te farklar kapanacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, 2024'te diğer takımların Red Bull ile arayı kapatacağına inanıyor.
Red Bull, 2023'teki 22 yarışın 21'ini kazanarak sezona damgasını vurdu ve yıl boyunca en hızlı takım olmayı başardı.
Sadece Singapur'da geride kalan Avusturyalı ekip, özellikle yarış temposunda rakiplerine üstünlük kurdu.
2024'te yeni araçlarla diğer takımların ne yapacağı merak konusu fakat Max Verstappen'e göre farklar 2023'e göre azalacak.
Son dünya şampiyonu, kuralların sabit kalmasının bunda etkili olacağını düşünüyor.
Verstappen, "Diğer takımlarda aptallar çalışmıyor. Sürekli yeni şeyler öğreniyorlar."
"Kurallar ne kadar uzun süre aynı kalırsa sonuçlar da o kadar yakınlaşıyor. Rakipler aracı hangi yönde geliştirmeleri gerektiğini anlamaya başlıyor."
"Neyse ki 2022'de başlayan düzenlemelerle ilgili iyi bir yaklaşım bulduk, ancak önümüzdeki yıl herkesin aramızdaki farkı kapatmasını bekliyorum."
"Hangi takımın ana rakibimiz olacağını bilmiyorum, çünkü bu yıl bizim dışımızda herkes iniş çıkışlar yaşadı. Dolayısıyla bu kış en büyük adımı hangi takım atacak bilmiyorum."
"Umarım tüm rakiplerimiz ardımızda kalır ama işlerin nasıl gideceğini sadece Bahreyn'de göreceğiz." dedi
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
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