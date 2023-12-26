Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen: "Diğer takımlardakiler aptal değil, 2024'te farklar kapanacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2024'te diğer takımların Red Bull ile arayı kapatacağına inanıyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull, 2023'teki 22 yarışın 21'ini kazanarak sezona damgasını vurdu ve yıl boyunca en hızlı takım olmayı başardı.

Sadece Singapur'da geride kalan Avusturyalı ekip, özellikle yarış temposunda rakiplerine üstünlük kurdu.

2024'te yeni araçlarla diğer takımların ne yapacağı merak konusu fakat Max Verstappen'e göre farklar 2023'e göre azalacak.

Son dünya şampiyonu, kuralların sabit kalmasının bunda etkili olacağını düşünüyor.

Verstappen, "Diğer takımlarda aptallar çalışmıyor. Sürekli yeni şeyler öğreniyorlar."

"Kurallar ne kadar uzun süre aynı kalırsa sonuçlar da o kadar yakınlaşıyor. Rakipler aracı hangi yönde geliştirmeleri gerektiğini anlamaya başlıyor."

"Neyse ki 2022'de başlayan düzenlemelerle ilgili iyi bir yaklaşım bulduk, ancak önümüzdeki yıl herkesin aramızdaki farkı kapatmasını bekliyorum." 

"Hangi takımın ana rakibimiz olacağını bilmiyorum, çünkü bu yıl bizim dışımızda herkes iniş çıkışlar yaşadı. Dolayısıyla bu kış en büyük adımı hangi takım atacak bilmiyorum."

"Umarım tüm rakiplerimiz ardımızda kalır ama işlerin nasıl gideceğini sadece Bahreyn'de göreceğiz." dedi

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber FIA, çamurluk testlerini neden erteledi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Formula 1

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da" Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Rakip takımlar Red Bull'un "yavaşlatılmasını" istemiyor

Rakip takımlar Red Bull'un "yavaşlatılmasını" istemiyor

Formula 1

Rakip takımlar Red Bull'un "yavaşlatılmasını" istemiyor Rakip takımlar Red Bull'un "yavaşlatılmasını" istemiyor

Vasseur: "Ferrari, parçaları daha hızlı üretme kabiliyetini arttırmalı"

Vasseur: "Ferrari, parçaları daha hızlı üretme kabiliyetini arttırmalı"

Formula 1

Vasseur: "Ferrari, parçaları daha hızlı üretme kabiliyetini arttırmalı" Vasseur: "Ferrari, parçaları daha hızlı üretme kabiliyetini arttırmalı"

Son Haberler

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

F1 Formula 1

2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

F1 Formula 1

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

F1 Formula 1

Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

F1 Formula 1

Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da" Brown: "En güçlü sürücü kadrosu McLaren'da"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol