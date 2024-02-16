Verstappen: "2024 için hedefim tüm yarışlarda 'tutarlı sonuçlar almak' olacak"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yeni aracı geçtiğimiz günlerde ilk kez test etti ve aracın nasıl çalıştığını görmüş oldu.

RB20 ile ilgili ilk hissiyatı sorulduğunda Verstappen, "Sadece ıslak zeminde kullandım, bu yüzden bir şey söylemek biraz zor."

"Yağmur oldukça şiddetliydi ve bu şartlar için uygun olmayan yağmur lastikleri kullanıyorsunuz, bu yüzden çok az yol tutuşunuz vardı."

"Kısacası bir şey söylemek zor. Sanırım Bahreyn'e gidene kadar beklememiz gerekecek." cevabını verdi."

McLaren, aracındaki bazı önemli kısımları lansman aracında göstermediğini söylemişti.

Bu konuda Verstappen, "Bu yüzden lansmanda diğer takımlara pek dikkat etmiyorum. Bir araç sunmak zorundasınız ama bu asla gerçek bir araç gibi olmuyor."

Pek çok takım bu yıl arka tarafta Red Bull tarzı süspansiyona geçti.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bunun olmasını bekleyip beklemediği sorusuna Verstappen, "Gidilmesi gereken yolun bu olduğunu düşünüyorsanız, elbette evet"

"Biz de bunun doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda hızlı olduğunu kanıtladık, bu yüzden diğer takımların 'Hadi biz de bu yönde ilerlemeye çalışalım' diye düşünmelerini anlıyorum." cevabını verdi.

Geçen yıl neredeyse her şeyi kazanan Verstappen, bu yıl kendisini neyin motive ettiği sorusuna, "Eğlenmeli, yaptığınız işten zevk almalısınız."

"Elbette başarılı olmak ve yine mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istiyorum. Fakat araç iyiyse, bu kendi kendine hallolacak bir şey."

"Şahsen ben sadece istikrarlı bir sezon geçirmek istiyorum, böylece her hafta sonu araçtan inip 'Bu güçlü bir hafta sonuydu' diyebilirim."

"Elbette bir haftanda her zaman her şeyden memnun olamam ama işleri mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışacağım."

Rakip takımların Red Bull'u hedeflemesiyle ilgili Verstappen, "Elbette hedefleri bu olmalı."

"Fakat ben kendimle ve takımımla yeterince meşgulüm. Odaklandığımız şey bu. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu." dedi.