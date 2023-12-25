Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Red Bull 2023 sezonundaki 22 yarışın 21'ini kazanırken, Verstappen 19'unu kazandı.

Motorsport.com/Autosport tarafından yılın en iyi ve en kötü yarış hafta sonları sorulduğunda Verstappen, şu cevabı verdi: "Spa'nın çok güçlü bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum, muhtemelen Japonya da çok güçlüydü - ilk turdan itibaren sürmek inanılmazdı."

"Ekrana baktım ve 'Tamam, bu iyi bir başlangıç!' dedim. Denge ve sürüş açısından, muhtemelen Japonya gerçekten güzeldi."

Suzuka hafta sonunda Red Bull için en büyük tehdidi oluşturan McLaren'den Lando Norris ve Oscar Piastri'ye karşı Verstappen, sıralamada Q3'te 0.2 saniye kazandı. Ardından mor sektörler elde etmeye devam ederek 0.6 saniye elde etti.

Pazar günkü yarışta da virajlı bölümde herkesten yarım saniye kadar daha hızlı gitti.

Verstappen Pazar günü yarışı Norris'e 19 saniye, Piastri'ye 36 saniye fark atarak kazanırken, Ferrari ve Mercedes ise 40 saniyenin üzerinde geride kaldı.

İlginçtir ki Verstappen, Red Bull'un kazanamadığı tek yarış olan Singapur'u yılın en kötü hafta sonu olarak seçmedi.

Singapur'da Verstappen 5. olurken Sergio Perez 8. oldu.

Verstappen, "En kötüsü Bakü'ydü. Gidişattan hiç memnun değildim."

Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing

"Singapur'da da kötü durumdaydık ve muhtemelen ayarlarda da birkaç hata yaptık. Benim için Singapur bir şekilde gerçekleşmedi, bunu saymıyorum!" dedi.

Azerbaycan'da Verstappen, Charles Leclerc tarafından 0.2 farkla geçildi ve sprintte üçüncü olduktan sonra yarışı Perez'in arkasında ikinci bitirdi.

Kağıt üzerinde yarış felaketten uzak olsa da, Verstappen RB19'da hissettiği en kötü yarış olduğunu söyledi.

Bu nedenle Bakü yarışının ikinci yarısını direksiyon simidindeki ayar seçeneklerini denemek için kullandı ve daha sonra sezon boyunca uygulamak için yararlı sonuçlar elde etti.

"Belki de hayatımın en iyi stint'i değildi, ama aynı zamanda fren eğilimi, diferansiyel, motor freni arasında birçok araç [değişikliği] denedim."

"Ayrıca araç çok yeniydi ve 90 derecelik virajları olan bir cadde pistiydi, bu yüzden araçtan biraz farklı bir davranış bekliyorduk."

"Yarış bittiğinde 'Tamam, yarışı kazanamadım ama aslında önümüzdeki yarışlar için çok şey öğrendim' dedim."