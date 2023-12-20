Verstappen, 2023'ün en çok konuşulan 10 sporcusu arasına girdi

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, bu yıl ortaya koyduğu performansla tarihi bir sezonu geride bıraktı.

Bu performansının ardından da pek çok yayın kuruluşunda haberi çıktı.

Sport Review, geçtiğimiz günlerde 2023 yılının en çok konuşulan sporcularını belirledi. Bu liste, sporcuların adının dünya çapındaki yayınlarda ne kadar geçtiği baz alınarak hazırlandı.

Makale sayısına göre belirlenen listede en çok konuşulan ismin 440 bin 817 makale ile Cristiano Ronaldo olduğu açıklandı.

Neymar 226 bin 36 makale ile ikinci olurken, Lionel Messi 208 bin 945 makale ile üçüncü oldu.

Formula 1 pilotları arasında sadece Max Verstappen ilk ona girdi. Geçen yıl 12. sırada yer alan Verstappen, 150 bin 787 makale ile dördüncü oldu.

Lewis Hamilton geçen yıl 6. sıradaydı fakat bu yıl 10 sıra geriledi ve 16. oldu.

2023'te en çok konuşulan 10 sporcu: