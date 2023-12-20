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Verstappen, 2023'ün en çok konuşulan 10 sporcusu arasına girdi

Max Verstappen, 2023 yılında en çok konuşulan 10 sporcudan birisi oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, bu yıl ortaya koyduğu performansla tarihi bir sezonu geride bıraktı.

Bu performansının ardından da pek çok yayın kuruluşunda haberi çıktı.

Sport Review, geçtiğimiz günlerde 2023 yılının en çok konuşulan sporcularını belirledi. Bu liste, sporcuların adının dünya çapındaki yayınlarda ne kadar geçtiği baz alınarak hazırlandı.

Makale sayısına göre belirlenen listede en çok konuşulan ismin 440 bin 817 makale ile Cristiano Ronaldo olduğu açıklandı.

Neymar 226 bin 36 makale ile ikinci olurken, Lionel Messi 208 bin 945 makale ile üçüncü oldu.

Formula 1 pilotları arasında sadece Max Verstappen ilk ona girdi. Geçen yıl 12. sırada yer alan Verstappen, 150 bin 787 makale ile dördüncü oldu.

Lewis Hamilton geçen yıl 6. sıradaydı fakat bu yıl 10 sıra geriledi ve 16. oldu.

2023'te en çok konuşulan 10 sporcu:

Atlet Spor Makale sayısı  
Cristiano Ronaldo Futbol 440 817  
Neymar Futbol 226 036  
Lionel Messi Futbol 208 945  
Max Verstappen Formül 1 150 787  
Novak Djokovic Tenis 136 159  
Lebron James Basketbol 123 182  
Kylian Mbappe Futbol 112 526  
Erling Haaland Futbol 106 064  
Canelo Alvarez Boks 94 418  
Tom Brady Futbol 89 680
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