Verstappen: "2023'te mücadele çok daha yakın olacak"

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Avustralya Grand Prix'sinin ardından üç yarışta iki kez yarış dışı kalan Max Verstappen, şampiyonada Charles Leclerc'in tam 46 puan gerisine düşmüştü.

Ancak Hollandalı pilot, sonraki 19 yarışın 14'ünü kazandı ve müthiş bir geri dönüşe imza atarak, arka arkaya ikinci şampiyonluğunu yakaladı.

Bazıları Ferrari'nin şampiyon olacağını düşünse de, hem Red Bull hem de Verstappen harika bir sezon geçirdi.

Verstappen, "Yıla yaptığımız zor başlangıcın ardından harika bir takım çalışması ortaya koyduk."

"İşleri bu şekilde tersine çevireceğimizi hiç hayal etmemiştim."

"Sonunda bu takımın bir parçası olmak gerçekten büyük bir zevkti. Çok eğleniyoruz; tabii ki performansa odaklanıyoruz ama aynı zamanda anın tadını çıkarmanız ve takdir etmeniz de gerekiyor."

"Biz de sanırım bunu başardık."

"Gelecek yıl daha iyisini yapmanın zor olduğunu bilsek de artık gelecek yıla odaklanıyoruz."

"Bence Ferrari ve Mercedes daha yakın olacak. Zamanla tüm takımlar birbirine yaklaşacak."

"Kış boyunca performans bulmak için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor, aynı zamanda gelecek yıl biraz değişecek olan yeni lastikleri de daha iyi anlamamız gerekiyor."

"Tüm bunlarla nasıl başa çıkacağımızı göreceğiz." dedi.

Verstappen, en iyi zaferinin hangisi olduğu sorulduğunda, "Kesinlikle Spa en iyi zaferdi." cevabını verdi.