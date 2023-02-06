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Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Max Verstappen, bu yıl şampiyonluk savaşında güçlü bir Mercedes bekliyor.

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Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor
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Red Bull, 2022 yılında harika bir performansla iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı başardı. Fakat 2023 kolay bir yıl olmayacak.

RB18 her ne kadar güçlü bir araç olsa da hem Ferrari hem de Mercedes, yıl boyunca kendilerine oldukça yakın göründü.

Mercedes sezona iyi başlayamasa da, sezonun en çok gelişen takımıydı ve sezon sonunda galibiyet dahi aldı. Hal böyle olunca Alman üreticinin bu yıl bir adım daha atması bekleniyor.

İki kez dünya şampiyonu Max Verstappen'e tam olarak bu soruldu ve o da ana rakiplerinin Mercedes olacağını işaret etti.

Verstappen, "Açıkçası Mercedes'in 2023'te nasıl olacağını söylemek çok zor. Geçen yılın sonunda bile bazen çok iyi olduklarını, bazense öyle olmadığını gördük. Yani çok değişkendi."

"Şu anda o takımın bir parçası olmadığım için nasıl olacaklarına dair bir şey söylemek zor."

"Araçta geliştirmek istedikleri her şeyi tam olarak anlarlarsa, tabii ki ana rakibimiz olacaklar."

"Fakat Ferrari de güçlü olacak. Onlar harika bir takım. Ne kadar güçlü olacaklarını ise söylemek zor." 

"Yine de Milton Keynes'teki ekibime, motorla birlikte çok güçlü bir araç yapabilecekleri konusunda güveniyorum."

"Umarım onlara karşı yine güçlü bir paketimiz olur” dedi.

 

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