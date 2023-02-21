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Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Max Verstappen 2023 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni kaskını tanıttı. Son dünya şampiyonu, bu yıl "daha eski tarz" bir tasarım tercih ediyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak
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Max Verstappen'in yeni kaskı 2022 kaskından oldukça farklı. Hollandalı pilot altın rengine veda ediyor ve kırmızı, beyaz, mavi ve turuncu renklere geri dönüyor.

Elbette Red Bull logosu kaskın büyük bir bölümüne kaplıyor ve tepesinde de aslan logosu var. Tüm bunlar Verstappen'in eski tarzına yöneldiğini işaret ediyor.

Geçen yıl daha parıltılı bir kask kullanan Verstappen, bu yılki kaskıyla, "köklerine geri dönmek istediğini" söylüyor.

Ayrıca bu yılki kaskında bir dizi yeni sponsor da var. Daha önce açıklandığı üzere Verstappen, bu yıl EA Sports ile yakından çalışacak ve bundan ötürü kaskta şirkete ait logolar var. Heineken de yine yeni kaskta kendisine yer bulmuş durumda.

Verstappen, "Renkleri çok beğendim. Kaskıma daha fazla yıldız eklemek için sabırsızlanıyorum fakat şu anda bu [iki] yıldızdan çok memnunum."

"Umarım kaskı beğenmişsinizdir." diyor.

Verstappen 2022'de ilk dünya şampiyonluğuyla bağlantılı olan altın bir tasarım seçmişti.

 
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