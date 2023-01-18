Verstappen, 2023'te 55 milyon dolar kazanacak

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Racingnews365, her yıl olduğu gibi bu yıl da Formula 1 sürücülerinin 2023 yılında alacakları maaşları yayınladı.

Bu ücretler resmi değil ve sezon sonundaki prim ödemeleri ya da reklam gelirleriyle önemli ölçüde artabilir.

Max Verstappen, 55 milyon dolarlık geliriyle listenin en tepesine yerleşmiş durumda.

Uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1'in en çok kazanan ismi Lewis Hamilton olmayacak. Habere göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, 35 milyon dolarlık maaşıyla listede üçüncü sıraya geriledi.

Hamilton iddiaya göre hem Verstappen hem de 36 milyon dolar alan Charles Leclerc'in gerisine düşmüş durumda.

Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant 2023 yılında en an maaş alan pilotlar olacak. Her ikisi de sadece 1 milyon dolar elde edecek.

2023 F1 sürücü maaşları:

Pilot Takım Maaş M. Verstappen Red Bull 55 milyon dolar C. Leclerc Ferrari 36 milyon dolar L. Hamilton Mercedes 35 milyon dolar L. Norris McLaren 20 milyon dolar S. Perez Red Bull 10 milyon dolar C. Sainz Ferrari 10 milyon dolar V. Bottas Alfa Romeo 10 milyon dolar G. Russell Mercedes 8 milyon dolar E. Ocon Alpine 6 milyon dolar F. Alonso Aston Martin 5 milyon dolar P. Gasly Alpine 5 milyon dolar K. Magnussen Haas 5 milyon dolar A. Albon Williams 3 milyon dolar L. Stroll Aston Martin 2 milyon dolar N. Hulkenberg Haas 2 milyon dolar N. de Vries AlphaTauri 2 milyon dolar G. Zhou Alfa Romeo 2 milyon dolar O. Piastri McLaren 2 milyon dolar L. Sargeant Williams 1 milyon dolar Y. Tsunoda AlphaTauri 1 milyon dolar