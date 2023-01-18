Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası" Sonraki / Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 Haberler

Verstappen, 2023'te 55 milyon dolar kazanacak

RacingNews365'in özel haberine göre Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl 55 milyon dolar maaş alacak.

Ekleyen:
, Editör
Verstappen, 2023'te 55 milyon dolar kazanacak
Haberi dinle

Racingnews365, her yıl olduğu gibi bu yıl da Formula 1 sürücülerinin 2023 yılında alacakları maaşları yayınladı.

Bu ücretler resmi değil ve sezon sonundaki prim ödemeleri ya da reklam gelirleriyle önemli ölçüde artabilir.

Max Verstappen, 55 milyon dolarlık geliriyle listenin en tepesine yerleşmiş durumda.

Uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1'in en çok kazanan ismi Lewis Hamilton olmayacak. Habere göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, 35 milyon dolarlık maaşıyla listede üçüncü sıraya geriledi.

Hamilton iddiaya göre hem Verstappen hem de 36 milyon dolar alan Charles Leclerc'in gerisine düşmüş durumda.

Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant 2023 yılında en an maaş alan pilotlar olacak. Her ikisi de sadece 1 milyon dolar elde edecek.

2023 F1 sürücü maaşları:

Pilot Takım Maaş
M. Verstappen Red Bull 55 milyon dolar
C. Leclerc Ferrari 36 milyon dolar
L. Hamilton Mercedes 35 milyon dolar
L. Norris McLaren 20 milyon dolar
S. Perez Red Bull 10 milyon dolar
C. Sainz Ferrari 10 milyon dolar
V. Bottas Alfa Romeo 10 milyon dolar
G. Russell Mercedes 8 milyon dolar
E. Ocon Alpine 6 milyon dolar
F. Alonso Aston Martin 5 milyon dolar
P. Gasly Alpine 5 milyon dolar
K. Magnussen Haas 5 milyon dolar
A. Albon Williams 3 milyon dolar
L. Stroll Aston Martin 2 milyon dolar
N. Hulkenberg Haas 2 milyon dolar
N. de Vries AlphaTauri 2 milyon dolar
G. Zhou Alfa Romeo 2 milyon dolar
O. Piastri McLaren 2 milyon dolar
L. Sargeant Williams 1 milyon dolar
Y. Tsunoda AlphaTauri 1 milyon dolar

 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası"
Önceki haber

Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası"
Sonraki haber

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Formula 1

Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"

Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası"
Formula 1

Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası"

Vettel: "Belki rallide şansımı deneyebilirim"
Formula 1

Vettel: "Belki rallide şansımı deneyebilirim"

Son Haberler

F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor? 
Formula 1 Formula 1

F1'deki takım patronluğu rolü, nasıl bir değişimden geçiyor? 

F1'de takım patronu rolü hızla değişiyor. Eskiden yönetim geçmişi bulunan isimler bu rolde çalışırlardı ve direkt olarak takım sahiplerine rapor verirlerdi. Ancak artık mühendis olarak görev yapmış isimler takım patronu oluyorlar ve takım yapısında eklenen "CEO" tanımı ile birlikte takım patronlarının sorumlulukları giderek azalıyor. Gelin, F1'de takım patronu kültürünün nasıl değiştiğine bakalım.

Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"
Formula 1 Formula 1

Albers: "Ferrari'nin Binotto kararı anlaşılamaz"

Eski Formula 1 pilotu Christijan Albers, Ferrari'nin 2022 sezonunun sonunda Mattia Binotto ile yollarını ayırma kararını 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi.

Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak
Formula 1 Formula 1

Chadwick, 2023'te Williams F1 akademisinde kalacak

Üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick, "Formula 1 hayalini canlı tutmak" için 2023 yılında da Williams akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.