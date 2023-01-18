Verstappen, 2023'te 55 milyon dolar kazanacak
RacingNews365'in özel haberine göre Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl 55 milyon dolar maaş alacak.
Racingnews365, her yıl olduğu gibi bu yıl da Formula 1 sürücülerinin 2023 yılında alacakları maaşları yayınladı.
Bu ücretler resmi değil ve sezon sonundaki prim ödemeleri ya da reklam gelirleriyle önemli ölçüde artabilir.
Max Verstappen, 55 milyon dolarlık geliriyle listenin en tepesine yerleşmiş durumda.
Uzun yıllar sonra ilk kez Formula 1'in en çok kazanan ismi Lewis Hamilton olmayacak. Habere göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, 35 milyon dolarlık maaşıyla listede üçüncü sıraya geriledi.
Hamilton iddiaya göre hem Verstappen hem de 36 milyon dolar alan Charles Leclerc'in gerisine düşmüş durumda.
Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant 2023 yılında en an maaş alan pilotlar olacak. Her ikisi de sadece 1 milyon dolar elde edecek.
2023 F1 sürücü maaşları:
|Pilot
|Takım
|Maaş
|M. Verstappen
|Red Bull
|55 milyon dolar
|C. Leclerc
|Ferrari
|36 milyon dolar
|L. Hamilton
|Mercedes
|35 milyon dolar
|L. Norris
|McLaren
|20 milyon dolar
|S. Perez
|Red Bull
|10 milyon dolar
|C. Sainz
|Ferrari
|10 milyon dolar
|V. Bottas
|Alfa Romeo
|10 milyon dolar
|G. Russell
|Mercedes
|8 milyon dolar
|E. Ocon
|Alpine
|6 milyon dolar
|F. Alonso
|Aston Martin
|5 milyon dolar
|P. Gasly
|Alpine
|5 milyon dolar
|K. Magnussen
|Haas
|5 milyon dolar
|A. Albon
|Williams
|3 milyon dolar
|L. Stroll
|Aston Martin
|2 milyon dolar
|N. Hulkenberg
|Haas
|2 milyon dolar
|N. de Vries
|AlphaTauri
|2 milyon dolar
|G. Zhou
|Alfa Romeo
|2 milyon dolar
|O. Piastri
|McLaren
|2 milyon dolar
|L. Sargeant
|Williams
|1 milyon dolar
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1 milyon dolar
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