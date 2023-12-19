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Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Forbes'e göre Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncü şampiyonluğunu elde ettiği 2023 sezonunda 70 milyon doları cebine koydu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen'in maaşı 2023 yılında bir kez daha arttı ve Lewis Hamilton'ın önünde en çok maaş alan isim oldu.

Hollandalı pilotun yıl boyunca 19 yarış (sprinti de sayarsak 23) ve 575 puan kazandığı düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı bir durum değil.

Her pilotun kontratında galibiyet, puan ve şampiyonluk bazlı primler yer alıyor. Bu sayılar aşıldığı zaman da yüklü bonuslar ödeniyor.

Forbes'e göre Verstappen'in temel maaşı 45 milyon dolardı fakat yarış galibiyetleri ve şampiyonluk için kendisine 25 milyon dolar bonus ödemesi yapıldı.

Bu da Hollandalı pilotun 70 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.

Lewis Hamilton, yıllık 55 milyon dolarlık maaşıyla ikinci sırada yer alırken, Fernando Alonso 34 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bu üçlüyü 26 milyon dolarla Sergio Perez ve 19 milyon dolarla Charles Leclerc takip etti.

2023'te en çok maaş alan 10 pilot:

Sürücü 2023 maaşı ($) Bonus ($) Toplam ($)
1. Max Verstappen 45 milyon 25 milyon 70 milyon
2. Lewis Hamilton 55 milyon 0 55 milyon
3. Fernando Alonso 24 milyon 10 milyon 34 milyon
4. Sergio Perez 10 milyon 16 milyon 26 milyon
5. Charles Leclerc 14 milyon 5 milyon 19 milyon
6. Lando Norris 5 milyon 10 milyon 15 milyon
7. Carlos Sainz 8 milyon 6 milyon 14 milyon
8. George Russell 4 milyon 5 milyon 9 milyon
9. Pierre Gasly 5 milyon 3 milyon 8 milyon
10. Oscar Piastri 3 milyon 5 milyon 8 milyon

*Tablo ve bilgiler RacingNews365'e aittir.

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