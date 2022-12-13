Verstappen, 2023 için yaklaşık 1 milyon euro süper lisans ücreti ödeyecek

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Formula 1 takımlarının 2023 sezonunda yarışabilmek için FIA'ya belirli bir katılım ücreti ödediğini daha önce belirtmiştik. Ancak katılım ücretlerini sadece takımlar değil, sürücüler de ödüyor.

Bu ödemeler görünüşe bakılırsa süper lisans ödemesi altında yapılıyor.

Racingnews365'in özel haberine göre 2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi.

Buna ek olarak, sürücü 2022 yılında kazandığı her puan için 2 bin 100 euro ödemek zorunda kalıyor.

Böylece geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, süper lisans için 963 bin 800 euro gibi etkileyici bir rakam ödemek zorunda kalacak.

En düşük süper lisans ücretini, sadece 10 bin 400 euroluk temel ücreti ödeyecek olan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri ve Logan Sargeant ödeyecek.

Sürücülerin FIA'ya ödediği toplam ücret 4 milyon 957 bin 800 euro olacak.

Süper lisans ücretleri:

Sürücü 2022 puanı Lisans ücreti Verstappen 454 963 bin 800 euro Leclerc 308 657 bin 200 euro Perez 305 650 bin 900 euro Russell 275 587 bin 900 euro Sainz 246 527 bin 000 euro Hamilton 240 514 bin 400 euro Norris 122 266 bin 600 euro Ocon 92 203 bin 600 euro Alonso 81 180 bin 500 euro Bottas 49 113 bin 300 euro Magnussen 25 62 bin 900 euro Gasly 23 58 bin 700 euro Stroll 18 48 bin 200 euro Tsunoda 12 35 bin 600 euro Zhou 6 23 bin euro Albon 4 18 bin 800 euro De Vries 2 14 bin 600 euro Hulkenberg 0 10 bin 400 euro Piastri 0 10 bin 400 euro Sargeant 0 10 bin 400 euro