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Formula 1 Haberler

Verstappen, 2023 için yaklaşık 1 milyon euro süper lisans ücreti ödeyecek

Max Verstappen, 2022 sezonunda elde ettiği başarıların ardından yeni sezonda süper lisans için en yüksek ücreti ödeyen sürücü olacak.

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, Editör
Verstappen, 2023 için yaklaşık 1 milyon euro süper lisans ücreti ödeyecek
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Formula 1 takımlarının 2023 sezonunda yarışabilmek için FIA'ya belirli bir katılım ücreti ödediğini daha önce belirtmiştik. Ancak katılım ücretlerini sadece takımlar değil, sürücüler de ödüyor.

Bu ödemeler görünüşe bakılırsa süper lisans ödemesi altında yapılıyor.

Racingnews365'in özel haberine göre 2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi.

Buna ek olarak, sürücü 2022 yılında kazandığı her puan için 2 bin 100 euro ödemek zorunda kalıyor.

Böylece geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, süper lisans için 963 bin 800 euro gibi etkileyici bir rakam ödemek zorunda kalacak.

En düşük süper lisans ücretini, sadece 10 bin 400 euroluk temel ücreti ödeyecek olan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri ve Logan Sargeant ödeyecek.

Sürücülerin FIA'ya ödediği toplam ücret 4 milyon 957 bin 800 euro olacak.

Süper lisans ücretleri:

Sürücü 2022 puanı Lisans ücreti
Verstappen 454 963 bin 800 euro
Leclerc 308 657 bin 200 euro
Perez 305 650 bin 900 euro
Russell 275 587 bin 900 euro
Sainz 246 527 bin 000 euro
Hamilton 240 514 bin 400 euro
Norris 122 266 bin 600 euro
Ocon 92 203 bin 600 euro
Alonso 81 180 bin 500 euro
Bottas 49 113 bin 300 euro
Magnussen 25 62 bin 900 euro
Gasly 23 58 bin 700 euro
Stroll 18 48 bin 200 euro
Tsunoda 12 35 bin 600 euro
Zhou 6 23 bin euro
Albon 4 18 bin 800 euro
De Vries 2 14 bin 600 euro
Hulkenberg 0 10 bin 400 euro
Piastri 0 10 bin 400 euro
Sargeant 0 10 bin 400 euro
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