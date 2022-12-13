Verstappen, 2023 için yaklaşık 1 milyon euro süper lisans ücreti ödeyecek
Max Verstappen, 2022 sezonunda elde ettiği başarıların ardından yeni sezonda süper lisans için en yüksek ücreti ödeyen sürücü olacak.
Formula 1 takımlarının 2023 sezonunda yarışabilmek için FIA'ya belirli bir katılım ücreti ödediğini daha önce belirtmiştik. Ancak katılım ücretlerini sadece takımlar değil, sürücüler de ödüyor.
Bu ödemeler görünüşe bakılırsa süper lisans ödemesi altında yapılıyor.
Racingnews365'in özel haberine göre 2023 sezonu için bir Formula 1 süper lisansının temel maliyeti 10 bin 400 euro olarak belirlendi.
Buna ek olarak, sürücü 2022 yılında kazandığı her puan için 2 bin 100 euro ödemek zorunda kalıyor.
Böylece geçen sezon 454 puan kazanan Max Verstappen, süper lisans için 963 bin 800 euro gibi etkileyici bir rakam ödemek zorunda kalacak.
En düşük süper lisans ücretini, sadece 10 bin 400 euroluk temel ücreti ödeyecek olan Nico Hulkenberg, Oscar Piastri ve Logan Sargeant ödeyecek.
Sürücülerin FIA'ya ödediği toplam ücret 4 milyon 957 bin 800 euro olacak.
Süper lisans ücretleri:
|Sürücü
|2022 puanı
|Lisans ücreti
|Verstappen
|454
|963 bin 800 euro
|Leclerc
|308
|657 bin 200 euro
|Perez
|305
|650 bin 900 euro
|Russell
|275
|587 bin 900 euro
|Sainz
|246
|527 bin 000 euro
|Hamilton
|240
|514 bin 400 euro
|Norris
|122
|266 bin 600 euro
|Ocon
|92
|203 bin 600 euro
|Alonso
|81
|180 bin 500 euro
|Bottas
|49
|113 bin 300 euro
|Magnussen
|25
|62 bin 900 euro
|Gasly
|23
|58 bin 700 euro
|Stroll
|18
|48 bin 200 euro
|Tsunoda
|12
|35 bin 600 euro
|Zhou
|6
|23 bin euro
|Albon
|4
|18 bin 800 euro
|De Vries
|2
|14 bin 600 euro
|Hulkenberg
|0
|10 bin 400 euro
|Piastri
|0
|10 bin 400 euro
|Sargeant
|0
|10 bin 400 euro
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