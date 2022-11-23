Verstappen, 2023 F1 sezonunda da #1 ile yarışacak

Haberi dinle

Max Verstappen geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı heyecan dolu yılın ardından bu yıl #1 ile yarışma kararı almıştı.

2014'ten bu yana sürücüler, F1'de kullanacakları numaraları kendileri seçiyorlar. Her sürücü ilk yarışına çıkmadan önce bir numara seçiyor ve kariyerinin geri kalanında bu numarayla yarışıyor.

Kişisel yarış numarası kurallarıyla ilgili tek istisna, dünya şampiyonuna tanınıyor ve şampiyon olduğunun ertesi yılı, #1 ile yarışma imkanına sahip oluyor.

Verstappen bundan ötürü bu yıl kişisel numarası olan 33'ü kullanmayı bıraktı ve #1'i kullanmaya başladı. Bu yıl ikinci şampiyonluğunu almasının ardından gelecek yıl aynı numarayı kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu.

Abu Dhabi'de Motorsport.com'a konuşan Verstappen, gelecek yıl da bir numarayı kullanacağını açıkladı.

Verstappen, "Evet, gelecek yıl da bu numarayı kullanacağım. Bence bir sürücü için olabilecek en iyi sayı bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Formula 1 kariyerinizde 1 numaralı araçla yarışma şansını ne sıklıkla yakalayabilirsiniz ki? Bu asla bilemeyeceğiniz bir şey."

"Artık dünya şampiyonu değilsem 33 numarayı kullanma şansım hep olacak. Fakat dünya şampiyonu olduğum sürece her yıl 1 numarayı kullanacağım." dedi.

Verstappen 2022'de, 2014 Sebastian Vettel'den bu yana #1 ile yarışan ilk sürücü oldu. Lewis Hamilton geleneksel olarak 44'te kalırken, Nico Rosberg dünya şampiyonluğu sonrası emekli olmuştu.

Verstappen 1 numara ile yarışmayı, kendisi için unutulmaz geçen sezonların ödülü olarak görüyor.

Uzun yıllar bu numarayı korumak isteyen Verstappen, 2022'yi tekrarlamanın hiç de kolay olmayacağını vurguluyor.

"Bu sadece benim için değil, tüm takım için çok özel bir sezon oldu. 2013'ten bu yana ilk kez takımlar şampiyonluğunu kazandık ve bu elbette takım için çok önemliydi."

"Gelecekte bu yılı geçmek bir kenara, bunu yakalamak bile çok zor olacak."

"Zihniyet her sezon daha iyisini yapmak olmalı fakat bu yıldan sonra bunu yapmak hiç de kolay olmayacak."

"Bu yüzden 2022'de olanlara değer vermeli ve şimdi başarıların tadını sonuna kadar çıkarmalıyız."