Verstappen: "2023 aracında geliştirilmesi gereken şeyler var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, 2023 aracında geliştirilmesi gereken alanlar olduğu görüşünde.
Max Verstappen ve Red Bull Racing, 2023'te etkileyici sonuçlar aldı; üç kez dünya şampiyonu Verstappen, 22 Grands Prix'de 19 zafer kazanırken, bir sezonda 1000 tur lider giden ilk isim oldu.
Arka arkaya 41 yarıştır finiş gören ve her geçen yarış başarılarına yenisini ekleyen Verstappen, belki de F1 tarihinin en baskın yılını geride bıraktı.
Fakat RB19'un Singapur da dahil olmak üzere bazı yarışlarda özellikle tek turda epey zorlandığı görüldü.
Yıl boyunca Ferrari de neredeyse Red Bull kadar pole pozisyonu almayı başardı. Ayrıca Amerika ve Katar gibi bazı yarışlarda diğer takımlar Red Bull'a çok yakındı.
Hal böyle olunca Verstappen, bu kadar baskın bir yılın ardından bile araçta geliştirilmesi gereken yerler olduğunu söyledi.
Verstappen, "Her zaman daha iyi yönetilebilecekler şeyler vardır ve biz de bunun farkındayız."
"Elbette aracımız inanılmaz bir avantaja sahipti, ancak yaşadığımız bir dizi zayıflık da vardı; hâlâ geliştirilebilecek noktalar var."
"Elbette bunun üzerinde çalışıyoruz ve gelecek yılki sezona hazırlanıyoruz." dedi.
Verstappen şampiyona sona erse de henüz dinlenemediğini belirtti.
"Sezon sona erdikten sonra yapacak çok işim vardı, bu yüzden tatil henüz başlamadı."
"Dünyanın dört bir yanına uçtum ve en sonunda Bakü'ye gittim. Fakat bu sorun değil çünkü zaten önümüzdeki haftalarda dinlenme fırsatım olacak."
Fotoğraf: Erik Junius
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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