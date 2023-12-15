Prime'a abone ol
Formula 1 Bahreyn GP
Haberler

Verstappen: "2023 aracında geliştirilmesi gereken şeyler var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2023 aracında geliştirilmesi gereken alanlar olduğu görüşünde.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

Max Verstappen ve Red Bull Racing, 2023'te etkileyici sonuçlar aldı; üç kez dünya şampiyonu Verstappen, 22 Grands Prix'de 19 zafer kazanırken, bir sezonda 1000 tur lider giden ilk isim oldu.

Arka arkaya 41 yarıştır finiş gören ve her geçen yarış başarılarına yenisini ekleyen Verstappen, belki de F1 tarihinin en baskın yılını geride bıraktı.

Fakat RB19'un Singapur da dahil olmak üzere bazı yarışlarda özellikle tek turda epey zorlandığı görüldü.

Yıl boyunca Ferrari de neredeyse Red Bull kadar pole pozisyonu almayı başardı. Ayrıca Amerika ve Katar gibi bazı yarışlarda diğer takımlar Red Bull'a çok yakındı.

Hal böyle olunca Verstappen, bu kadar baskın bir yılın ardından bile araçta geliştirilmesi gereken yerler olduğunu söyledi.

Verstappen, "Her zaman daha iyi yönetilebilecekler şeyler vardır ve biz de bunun farkındayız."

"Elbette aracımız inanılmaz bir avantaja sahipti, ancak yaşadığımız bir dizi zayıflık da vardı; hâlâ geliştirilebilecek noktalar var."

"Elbette bunun üzerinde çalışıyoruz ve gelecek yılki sezona hazırlanıyoruz." dedi.

Verstappen şampiyona sona erse de henüz dinlenemediğini belirtti.

"Sezon sona erdikten sonra yapacak çok işim vardı, bu yüzden tatil henüz başlamadı."

"Dünyanın dört bir yanına uçtum ve en sonunda Bakü'ye gittim. Fakat bu sorun değil çünkü zaten önümüzdeki haftalarda dinlenme fırsatım olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Stoddart: "Bu sezon tarihe geçecek"
Sonraki haber Brundle: "Leclerc karşısına çıkan fırsatları daha iyi kullanmayı öğrenmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "W14 kazanabilecek bir araç değil, gelecek yıl bunu değiştirmeye çalışacağız"

Hamilton: "W14 kazanabilecek bir araç değil, gelecek yıl bunu değiştirmeye çalışacağız"

Formula 1

Hamilton: "W14 kazanabilecek bir araç değil, gelecek yıl bunu değiştirmeye çalışacağız" Hamilton: "W14 kazanabilecek bir araç değil, gelecek yıl bunu değiştirmeye çalışacağız"

McLaren'ın pit stop rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

McLaren'ın pit stop rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Formula 1

McLaren'ın pit stop rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi McLaren'ın pit stop rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Villadelprat: "Red Bull her alanda mükemmel bir iş yapıyor, Verstappen de hatasız sürüyor"

Villadelprat: "Red Bull her alanda mükemmel bir iş yapıyor, Verstappen de hatasız sürüyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Villadelprat: "Red Bull her alanda mükemmel bir iş yapıyor, Verstappen de hatasız sürüyor" Villadelprat: "Red Bull her alanda mükemmel bir iş yapıyor, Verstappen de hatasız sürüyor"

Son Haberler

FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığı' açıklıyor

FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığı' açıklıyor

F1 Formula 1

FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığı' açıklıyor FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığı' açıklıyor

Marko: "Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu olabilir"

Marko: "Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu olabilir"

F1 Formula 1

Marko: "Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu olabilir" Marko: "Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu olabilir"

Red Bull karanlıkta pit stop yaptı

Red Bull karanlıkta pit stop yaptı

F1 Formula 1

Red Bull karanlıkta pit stop yaptı Red Bull karanlıkta pit stop yaptı

Herbert, olası bir Hamilton-Verstappen takım arkadaşlığı hakkında: "Sinsi olan kazanacaktır!"

Herbert, olası bir Hamilton-Verstappen takım arkadaşlığı hakkında: "Sinsi olan kazanacaktır!"

F1 Formula 1

Herbert, olası bir Hamilton-Verstappen takım arkadaşlığı hakkında: "Sinsi olan kazanacaktır!" Herbert, olası bir Hamilton-Verstappen takım arkadaşlığı hakkında: "Sinsi olan kazanacaktır!"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol