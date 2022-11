Verstappen: "2022'yi tekrarlamak zor olsa da, 2023 için hedefimiz bu"

2022, Red Bull tarihinin istatistiksel anlamda en başarılı yıllarından birisiydi ve Max Verstappen 15 zaferle, bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü oldu.

Red Bull 2013'ten sonra ilk kez iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı ve yıl boyunca düzenli olarak podyuma çıktı

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'yi de kazanan Verstappen, sözlerine bu yarışla ilgili stratejisini yorumlayarak başladı: "Bu gerçekten iyi bir yarıştı. İki pit stop yapmak zorunda kalırsam sorun çıkabileceğini biliyordum çünkü elimde iki yeni sert hamur yoktu, bu yüzden kendimi tek pit stop yapacakmış şekilde hazırladım."

"Orta hamurla başladım, ilk turda iyi bir tempo yakaladım, sadece o bölümün son üç turunda aşınma ve tempo düşüşü başladı. Fakat belli sayıda tur atmam lazımdı ve sonunda bunu yapmayı başardık."

"Sonra sert lastiklere geçtim, çabucak doğru aralığa girdim ve bir noktada daha hızlı gitmek istedim ancak lastiklerin finişe kadar dayanıp dayanmayacağından emin değildik. Lastikleri yönetmeye çalıştık, tek mi yoksa iki pit stop mu yapacağımızı seçmemiz gerekti, neyse ki o sırada lastikler iyi durumdaydı ve sonuna kadar gidebildim."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, performs donuts on the grid in celebration

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images