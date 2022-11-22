Verstappen: "2022'yi tekrarlamak zor olsa da, 2023 için hedefimiz bu"

Haberi dinle

2022, Red Bull tarihinin istatistiksel anlamda en başarılı yıllarından birisiydi ve Max Verstappen 15 zaferle, bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü oldu.

Red Bull 2013'ten sonra ilk kez iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı ve yıl boyunca düzenli olarak podyuma çıktı

Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'yi de kazanan Verstappen, sözlerine bu yarışla ilgili stratejisini yorumlayarak başladı: "Bu gerçekten iyi bir yarıştı. İki pit stop yapmak zorunda kalırsam sorun çıkabileceğini biliyordum çünkü elimde iki yeni sert hamur yoktu, bu yüzden kendimi tek pit stop yapacakmış şekilde hazırladım."

"Orta hamurla başladım, ilk turda iyi bir tempo yakaladım, sadece o bölümün son üç turunda aşınma ve tempo düşüşü başladı. Fakat belli sayıda tur atmam lazımdı ve sonunda bunu yapmayı başardık."

"Sonra sert lastiklere geçtim, çabucak doğru aralığa girdim ve bir noktada daha hızlı gitmek istedim ancak lastiklerin finişe kadar dayanıp dayanmayacağından emin değildik. Lastikleri yönetmeye çalıştık, tek mi yoksa iki pit stop mu yapacağımızı seçmemiz gerekti, neyse ki o sırada lastikler iyi durumdaydı ve sonuna kadar gidebildim."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, performs donuts on the grid in celebration Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence iyi bir hafta sonu oldu. Brezilya'ya kıyasla farklı bir pist ve farklı bir hafta sonuydu. Brezilya'da pek çok sorun yaşadık ama neyin yanlış gittiğini anladık. Abu Dhabi'de hafta sonunun başından itibaren çok daha rekabetçiydik."

Sezonu değerlendirmesi istendiğinde Verstappen, "Sezona zor bir başlangıç yaptıktan sonra harika bir takım çalışması ortaya koyduk. Hiçbirimiz işleri yeniden yoluna koyup koyamayacağımızdan emin değildik fakat başardık. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum!"

"Eğleniyoruz. İyi sonuçlar almaya çalışıyoruz ancak başarılarımızdan keyif almayı da biliyoruz. Bu yıl hedefimize ulaştık ve şimdi tamamen geleceğe odaklanmış durumdayız."

"Herkes hep daha fazlasını başarmak istediğini söyler. Bizim durumumuzda bu sezondan daha fazlasını başarmak kolay olmayacak ama bunun için çabalayacağız." derken, bu yılki en iyi zaferinin Spa olduğunu söyledi.

Verstappen, gelecek yıl mücadelenin çok daha yakın olacağını tahmin ediyor.

"Bence de çok daha yakın geçecek. Mühendisler yeni araçları daha iyi anlıyor, takımlar giderek yakınlaşıyor. Fakat bizim açımızdan bu hafta sonu olumlu geçti ve bu da iyimserlik yaratıyor."

"Kışın çok çalışmamız, araçtan daha fazlasını elde etmemiz ve 2023'te değişecek olan yeni lastikleri daha da iyi anlamayı öğrenmemiz gerekiyor."

"Bakalım tüm bunlarla nasıl başa çıkacağız?"