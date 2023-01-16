Verstappen: "2022'de geride kalanlar, 2023'te yine zorlanabilir"

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Formula 1'de genellikle belirli bir kural döngüsüne önde başlayan takım, birkaç yıl avantajını korumayı başarıyor. Diğer tarafta geride kalan takım da bunu telafi etmekte zorlanıyor.

2022 yılında yeni kurallara geçiş yapıldı ve Red Bull 22 yarışın 17'sini kazanarak bu yeni döneme çifte şampiyonlukla başladı.

2023'te mücadelenin daha sıkı olabileceği düşünülüyor ancak Max Verstappen'e göre çok geride kalan takımların mücadeleye dönüşü kolay olmayacak.

Viaplay'e konuşan Verstappen, "Kurallar değiştiğinde ve bazı takımlar doğru şeyi yaptığında bunu görüyorsunuz."

"Ne yaptığınızı anladığınızda, hareket etmeye çalışır ve küçük adımlarla ilerlersiniz."

"Ancak yanlış yöne gittiğinizde, yeniden keşif yapmanız ve denemeniz gerekiyor."

"Bu yüzden de her zaman geride kalıyorsunuz ve yetişmeye çalışmanız gerekiyor."

"Bunu bizimle gördünüz: Mercedes'le mücadele etmek birkaç yılımızı aldı."

"İyi bir motorumuz yoktu ama bu sorunu çözdükten sonra araç üzerinde çalıştık ve tüm bunları bir araya getirdikten sonra aşağı yukarı olması gereken yere geldik. Fakat bunu yapmak birkaç yıl sürdü."

"Belki bu düzenlemeler o kadar da karmaşık değildir ancak geride kaldıysanız yetişmek zorundasınız."

"Fakat onlar arayı kapatmaya çalışırken biz de gelişmeye çalışıyoruz, dolayısıyla bunu yapmaya çalışmalı ve umarım bunu tekrar başarmalıyız."